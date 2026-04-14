Cette Bugatti disparue plusieurs années bientôt disponible à la vente

Dans les années 1990, Bugatti renaît sous l’impulsion de Romano Artioli avec l’EB110. Il s’agit d’une supercar aussi ambitieuse que fragile dans un contexte économique peu indulgent. Lorsque la marque s’effondre en 1995, plusieurs châssis disparaissent dans le chaos juridique. Parmi eux, une Bugatti EB110 Super Sport qui refait finalement surface après plusieurs années d’oubli.

Ce modèle de 1995 attendu aux enchères de la maison Mecum à Indianapolis affiche à peine 665 km. Sous sa carrosserie, le V12 3,5 litres quadriturbo de plus de 600 ch de la supercar est associé à une transmission intégrale. Une configuration technique qui à l’époque agaçait sérieusement Ferrari. Son châssis carbone témoignait lui aussi d’une sacrée avance technique. Version la plus radicale, la Super Sport allégeait la masse et repoussait les limites. L’exemplaire en question utilisé comme véhicule de démonstration échappe à la faillite lors de la période charnière en étant à l’abri chez un fournisseur. Oublié puis redécouvert en Allemagne, il sera restauré par le garage B Engineering fondé par d’anciens ingénieurs de la marque.

Une pièce historique

Aujourd’hui, cette EB110 SS en état quasi neuf s’impose comme une pièce majeure de l’histoire Bugatti. Rendez-vous début mai à Indianapolis et sur le site du spécialiste pour découvrir le résultat des enchères.