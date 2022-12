La dixième et ultime Bugatti Centodieci est désormais livrée

Un réveil au chant du W16 ce matin sur Caradisiac. Souvenez-vous, en août 2019, Bugatti dévoilait au concours d'élégance de Pebble Beach, en Californie, sa série limitée Centodieci. Basée sur la Chiron, elle se voulait bien plus exclusive, avec un look rendant hommage à la EB110, et une mécanique encore plus performante que celle de la grande sœur.

Trois ans plus tard, le dernier des 10 exemplaires prévus à la production est sorti des ateliers de la marque à Molsheim. Et il a rejoint le garage de son (anonyme) heureux propriétaire, qui a mis sur la table la somme de 8 millions d'euros... hors taxes ! Et ce sans l'avoir essayée puisque tous les exemplaires avaient été vendus avant même que l'auto ne soit présentée.

On rappellera seulement qu'outre des références esthétiques à l'EB110, comme la calandre en forme de petit fer à cheval, encadrée de deux barrettes traversant les entrées d'air, les vitrages reliés au pare-brise, avec entrées d'air rondes dans le prolongement, les optiques en hauteur, la Centodieci est aussi dédiée à l'efficacité en piste.

Elle s'allège en effet de 20 kg, et pousse le W16 de la Chiron de 1 500 ch à 1 600 ch ! Cela lui permet d'avaler le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, tandis que les 200 km/h sont atteints en 6,1 s. et les 300 km/h en 13,1 s. Un véritable avion de chasse, un objet roulant d'exception, comme le fut l'EB110 en son temps. Mais comme elle privilégie l'agilité, elle "délaisse" la vitesse de pointe, avec "seulement" 380 km/h pied au plancher, contre 440 pour une Chiron Super Sport, par exemple.

Assemblé entièrement et avec amour à la main, ce dernier exemplaire a été choisi par son acheteur de couleur Quartz White, qui contraste avec une finition Black Carbon sur le bas de caisse et des grilles en Black Matt. Les étriers de frein et le logo – tous deux peints en Light Blue Sport – placé sur l’aileron arrière en Black Carbon, font écho à l’EB110 en revisitant la célèbre nuance de bleu dans laquelle elle avait été présentée et produite.

L’habitacle de cette ultime Centodieci propose également une finition en cuir bleu "Light Blue Sport". Les sièges, le revêtement de toit, les panneaux de porte, la console centrale et les tapis de sol de la Centodieci sont réalisés dans un motif à losanges inédit et réservé à la Centodieci.

Rassurez-vous, avec l'arrêt de fabrication de la Centodieci, les ouvriers très qualifiés de l'atelier Bugatti ne seront pas pour autant mis au chômage. Ils vont se remettre sérieusement à la fabrication des 100 derniers exemplaires (sur 500) de Chiron, des 40 exemplaires de la "Bolide", réservée à la piste, et des 99 exemplaires de la série limitée "W16 Mistral", un modèle bien plus abordable, à 6 millions d'euros hors taxes, dont tous les exemplaires sont eux aussi déjà vendus. C'est la crise, mais pas pour tout le monde.