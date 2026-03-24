Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bugatti

Un vélo Bugatti facturé le prix d’une voiture, est-ce bien raisonnable ?

Dans Loisirs / Autres actu loisirs

Adrien Raseta

6  

Bugatti s’attaque désormais au vélo. Comme toujours, la démesure est de rigueur. Résultat : une machine en carbone affichée à plus de 25 000 euros, soit davantage qu’une Renault Twingo électrique neuve.

Un vélo Bugatti facturé le prix d’une voiture, est-ce bien raisonnable ?

Dans un monde où certains trouvent déjà les vélos trop cher, Bugatti a décidé de régler le problème en supprimant toute notion de bon sens. Résultat : un deux-roues à pédales facturé plus cher qu’une Renault Twingo neuve. Limité à 250 exemplaires, le Bugatti Factor One est né d’une collaboration avec le spécialiste britannique des machines de course Factor Bikes. Et comme toute création issue de Molsheim, elle refuse la discrétion avec une présentation spécifique. Teinte bicolore, logo visible de loin, et matériaux de qualité sont de la partie.

Sous cette livrée identifiable au premier coup d’oeil tout n’est que fibre de carbone. Cadre, roues ultralégères de 1 298 grammes la paire, tige de selle, pédales, plateaux et disques de frein emploie le matériau composite. L’ensemble revendique une excellente aérodynamique, tandis que des pneus développés avec Continental viennent compléter l’obsession du détail.

Un vélo Bugatti facturé le prix d’une voiture, est-ce bien raisonnable ?

Un prix élitiste

Sans surprise, le vélo Bugatti Factor One demande un portefeuille bien garni. Le prix de base atteint en effet la bagatelle de 25 799 euros. Une coquette somme qui permet de glisser dans son garage l’un des rares véhicules Bugatti non automobile.

Un vélo Bugatti facturé le prix d’une voiture, est-ce bien raisonnable ?
Un vélo Bugatti facturé le prix d’une voiture, est-ce bien raisonnable ?

Photos (15)

Voir tout
6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Bugatti

Voir toute l'actu Bugatti

Essais Bugatti

Voir tous les essais Bugatti