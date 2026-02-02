La Renault 5 électrique est-elle en train de rattraper la Clio thermique ?

La Renault 5 électrique est-elle un succès ? D’après les chiffres complets de l’année 2025, la réponse est plutôt oui : elle s’est écoulée à 37 997 exemplaires sur cette période en France, figurant à la septième position de notre marché loin devant les autres modèles 100 % électriques. En Europe, elle a atteint 81 517 exemplaires et s’impose comme la citadine électrique la plus appréciée, même si elle restait derrière le Tesla Model Y, le Skoda Elroq et la Tesla Model 3.

Et d’après les chiffres du mois de janvier 2026 en France qui viennent de tomber, elle démarre l’année en trombe : avec 3 952 unités écoulées sur cette période, elle se situe à la quatrième place du classement des meilleures ventes (derrière la Peugeot 208 cumulant ses variantes thermiques et électriques, la Clio et le 2008). Surtout, elle commence à se rapprocher de sa sœur thermique puisque cette dernière l’a seulement dépassée de 477 unités. Les courbes de vente des deux modèles peuvent-elles s’inverser ? N’oublions pas, cependant, que la Renault Clio est en train de vivre un changement de génération et qu’il affecte très probablement le niveau de ses livraisons. Cette dernière pourrait bien accélérer le rythme ces mois prochains.

La Renault 4 est très loin derrière

Le bilan semble nettement moins bon pour l’instant du côté de la Renault 4, sa nouvelle sœur électrique au format plus « SUV ». Écoulée à 6 758 unités en 2025 pour ses premiers mois de commercialisation, elle a été livrée à 925 unités seulement en janvier 2026. De quoi la placer en 30ème position du marché des voitures neuves en France pour l’instant, devant le Tesla Model Y tout de même (613 unités).

Renault domine le marché de l'électrique

Pour l’instant en tout cas, Renault domine le classement des voitures électriques neuves sur l’année 2026. Derrière la 5, on trouve le Scénic (1 945 exemplaires) qui devance la Peugeot E-208 (1 666), la Citroën ë-C3 (1 453 unités), le Peugeot E-2008 (1 069), la Mégane (1 007), le Volkswagen ID.4 (887), le Skoda Elroq (856) et le Peugeot E-3008 (e-3008). La citadine électrique de la marque aux chevrons est donc largement décrochée par la Renault 5 et elle doit désormais cohabiter aussi avec sa cousine la Fiat Grande Panda.