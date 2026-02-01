Fiabilité, flat-six musical et cote en béton : pourquoi le Porsche Boxster 981 2.7 est un très bon plan

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Moteur central, flat-six atmo, boîte méca : une belle recette de plaisir ! Le Porsche Boxster 981 sera le dernier à l'adopter, signant la fin de l'époque dorée d'un certain type d'automobile. Procurant des sensations pures tout en offrant les avantages d'une voiture moderne (sécurité, fiabilité, confort), le 981 est hautement désirable et désiré, comme en témoigne sa cote soutenue. Des comme lui, il n'y en aura plus jamais, surtout que le futur Boxster risque bien d'être électrique ! C'est donc le moment de craquer pour un 2.7, même si le seuil financier s'avère déjà élevé. Mais si vous achetez bien, vous vous y retrouverez à la revente : ou comment concilier passion et placement.

Finalement, le Boxster était parvenu à un niveau enviable de fiabilité dans sa génération 987.2, en 2008. Associée à ses immenses compétences dynamiques et à son flat-six aussi performant que musical, cette qualité faisait de ce Boxster un maître-achat. Comment lui succéder ? Par un modèle établi sur une nouvelle plate-forme, dérivant de celle utilisée par la 911 de type 991, rationalisation oblige. Tout changer pour que rien ne change. En l’occurrence, on conserve en position centrale un flat-six atmosphérique.

Cela donne le Boxster de type 981, présenté au salon de Genève 2012. De son prédécesseur, il ne reprend que quelques boulons, arborant une carrosserie entièrement inédite, dans le même langage esthétique certes, mais se parant d’une fort bienvenue finesse. Elle recouvre une structure à la fois 40 % plus rigide en torsion que celle du modèle sortant, mais aussi plus légère (car elles se compose à 47 % d’aluminium), de sorte qu’à motorisation équivalente, le nouveau Boxster pèse environ 20 kg de moins que son prédécesseur. Comme quoi, avant l’avènement de l’électrique, l’allègement était la voie à suivre, ce qui n’a pas que des inconvénients…

Dans le même temps, le nouveau spider Porsche bénéficie de voies élargies et d’un empattement allongé, au bénéfice de l’efficacité dynamique. Cela dit, les puristes tiquent devant l’adoption d’une direction à assistance électrique. Derrière les passagers, le 6-cylindres à plat est retravaillé pour davantage d’efficience, s’équipant d’ailleurs d’un stop and start, ce dont les puristes se moquent. Mais s’il permet d’éviter certaines surtaxes qui sévissaient déjà…

L’entrée de gamme revient à un 2,7 l, cette fois paré d’une injection directe, et développant 265 ch pour 280 Nm de couple, des valeurs autorisant des performances élevées vu le poids limité à 1 310 kg. Ainsi, le Boxster de base atteint-il 266 km/h et franchit-il les 100 km/h en 5,8 sec avec la boîte manuelle à 6 rapports fournie en série. Avec l’automatique PDK à double embrayage (7 vitesses), on gagne 3 dixièmes sur le 0 à 100, mais on réduit la consommation, donc les émissions de CO2 (180 g/km au lieu de 192), donc on paie moins de malus (eh oui, déjà), donc on réduit le prix de l’option DKG. De sorte que celle-ci est très présente en occasion.

Le Boxster 2.7 s’affiche à 49 372 € soit 60 570 € actuels selon l’Insee, ce à quoi on ajoute 2 300 € de malus CO2. On se plaignait car jamais on n’aurait imaginé payer jusqu’à 80 000 € de supplément… De série, le Boxster est assez riche, offrant le cuir, les jantes alliage de 18 pouces, la radio CD et la capote électrique. Cela dit, pour le régulateur de vitesse, le radar de recul, le saute-vent, on doit recourir aux options. Mesquin.

On trouve aussi des éléments améliorant l’efficacité dynamique, comme le différentiel à glissement limité et vectorisation de couple PTV, les supports moteurs actifs, ou encore l’amortissement piloté PASM. Les acheteurs français plébisciteront le moteur 2,7 l, qu’ils préféreront au 3,4 l de 315 ch de la version S, plus cher, en l’associant à un joli paquet d’options. Ils n’auront pas longtemps pour le faire, car dès 2016, le Boxster, en évoluant à la génération 982 (appelée 718), perd son goûteux flat-six au profit (très vague) d’un 4-cylindres à plat suralimenté. Pour réduire les émissions, comprenez-vous. C’en était fini des 6-cylindres relativement abordables chez Porsche !

Combien ça coûte ?

Très apprécié et pas si courant, vu sa faible durée de production, le Boxster 981 2.7 n’a jamais tellement décoté. Ainsi, à l’heure actuelle, il faut débourser 35 000 € au minimum pour un exemplaire certes en bon état mais qui dépassera nettement les 150 000 km. A 100 000 km, il faudra compter 42 000 €, à 50 000 km, environ 45 000 €, et ainsi de suite. Ces prix pourront nettement varier en fonction de l’état, de l’historique et des options car celles-ci, très nombreuses, pouvaient alourdir le prix de quelques dizaines de milliers d’euros.

Quelle version choisir ?

D’abord, celle dans le meilleur état possible et dotée d’un historique limpide. Ensuite, entre boîte manuelle et PDK, c’est une affaire de préférence personnelle. Les options sportives renforcent l’agrément, mais méfiez-vous des freins PCCB : loin d’être inusables, ils coûtent de surcroît fort cher à remplacer.

Les versions collector

Toutes, si elles sont en superbe état. Des options telles que le différentiel autobloquant, les grandes jantes, le pack Sport Chrono, et l’échappement ainsi que la suspension Sport plairont aux collectionneurs sportifs.

Que surveiller ?

Bonne surprise, le Boxster 981 est d’une grande fiabilité générale, s’il a été bien entretenu, un point fondamental pour une sportive. Ainsi, la boîte PDK doit-elle est vidangée tous les 60 000 km. De la même manière, renouveler l’huile moteur plus fréquemment que recommandé par le constructeur s’avère bénéfique sur le long terme.

Toutefois, des ennuis finissent par se manifester, bénins heureusement. Les fuites d’huile se manifestent du côté du joint spi en sortie de vilebrequin et des couvre-culasses, la pompe à eau laisse parfois couler le liquide de refroidissement, alors que les bobines et le débitmètre peuvent défaillir. Des avaries qui coûtent un peu cher à résoudre en raison de la main d’œuvre qu’elles impliquent. Celles affectant les clapets de l’échappement Sport le sont bien moins.

Pour sa part, la boîte PDK a connu quelques dysfonctionnements, souvent résolues par une reprogrammation. Dans l’habitacle, le Bluetooth et le GPS pâtissent de quelques bugs, tandis que les actuateurs de capote faillissent parfois. Attention également au condenseur de clim. Heureusement, le vieillissement général demeure excellent.

Sur la route

Le cockpit du Boxster n’est pas folichon, mais reconnaissons-lui une très belle finition… et un manque certain d’espaces de rangement. Heureusement, la position de conduite est parfaite, le siège, confortable malgré son apparence simple, et la place ne manque pas. Mais toutes ces considérations s’effacent quand on réveille le flat-six. Sa musique donne à elle seule le sourire. Pas besoin de rouler vite pour en profiter, mais si on augmente la cadence, alors la bande-son en fait de même.

On ne va pas se priver ! Surtout que le petit 2,7 l, pas impressionnant à bas régime, regorge de punch et de caractère passé les 4 500 tr/min. Il adopte alors un son très métallique et se rue vers la zone rouge : quel pied ! Pour le contrôler, la boîte 6 manuelle est un régal de précision et de feeling : si on aime s’impliquer dans la conduite, on peut la préférer à la PDK, plus efficace dans la chasse au dixième de seconde. Affaire de choix. Un peu décevante sur la 911 type 991, la direction à assistance électrique est ici très convaincante, par son excellente lecture de la route, sa consistance et sa précision.

Quant au châssis, très alerte, il atteint des sommets par son grip et son équilibre. Il autorise des vitesses de passage en courbe impressionnantes, communique clairement sur ses limites, mais attention, quand on franchit celles-ci, il s’agit de réagir très vite. Pour sa part, le freinage ne mérite que des éloges, par sa puissance, son endurance et, là encore, les sensations à la pédale. Ces commandes parfaitement coordonnées témoignent de la mise au point soignée de cette Porsche, par ailleurs assez confortable en usage courant grâce à un bon amortissement, même si le niveau sonore reste élevé. Enfin, le roadster de Zuffenhausen sait tomber sous les 10 l/100 km quand on conduit raisonnablement.

L’alternative youngtimer

Porsche 986 2.7 (1999 – 2004)

Lancé en 1996, le Boxster 986 est une véritable bouée de sauvetage pour Porsche. Joli et surtout doté d’un flat-six en position centrale, il séduit les puristes, malgré le léger manque de muscle de son 2,5 l de 204 ch. Ce défaut est corrigé en 1999 quand le moteur grimpe à 2,7 l et 220 ch, et encore davantage en 2002 en passant à 228 ch. Le Boxster passe dès lors les 250 km/h, tout en expédiant le 0 à 100 km/h en 6,4 s. A cette occasion, la qualité de fabrication s’améliore, la capote gagne une lunette en verre et les boucliers sont redessinés. Offrant les performances attendues et une finition presque correcte, le Boxster 2.7 est devenu bien séduisant. Il perdurera jusqu’en 2004, où il sera remplacé par le 987. A partir de 14 000 € en boîte manuelle.

Porsche Boxster 981 2,7 l (2012), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres à plat, 2 706 cm3

Alimentation : Injection directe

Suspension : jambes de force, bras transversaux et longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV et AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou 7 à double embrayage, propulsion

Puissance : 265 ch à 6 700 tr/min

Couple : 280 Nm à 4 500 tr/min

Poids : 1 310 kg

Vitesse maxi : 264 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 5,8 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Porsche Boxster 981 2,7 l, rendez-vous sur le site de La Centrale.