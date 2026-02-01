Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche Boxster 3 Type 981

Elle arrive en collection

Fiabilité, flat-six musical et cote en béton : pourquoi le Porsche Boxster 981 2.7 est un très bon plan

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

Après lui, le déluge ! Le 981 est le dernier Boxster à bénéficier du mythique flat-six, hors version spéciale. D’une fiabilité irréprochable, il reste cher mais comme sa cote ne baisse pas, son prix de revient reste faible. Surtout, il procure un agrément de conduite intense, même en 2,7 l, la seule motorisation accessible à moins de 40 000 €…

Fiabilité, flat-six musical et cote en béton : pourquoi le Porsche Boxster 981 2.7 est un très bon plan

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Moteur central, flat-six atmo, boîte méca : une belle recette de plaisir ! Le Porsche Boxster 981 sera le dernier à l'adopter, signant la fin de l'époque dorée d'un certain type d'automobile. Procurant des sensations pures tout en offrant les avantages d'une voiture moderne (sécurité, fiabilité, confort), le 981 est hautement désirable et désiré, comme en témoigne sa cote soutenue. Des comme lui, il n'y en aura plus jamais, surtout que le futur Boxster risque bien d'être électrique ! C'est donc le moment de craquer pour un 2.7, même si le seuil financier s'avère déjà élevé. Mais si vous achetez bien, vous vous y retrouverez à la revente : ou comment concilier passion et placement. 

Même s'il ressemble beaucoup son prédécesseur 987, le Boxster 981, lancé en 2012, ne partage pratiquement rien avec lui.

Finalement, le Boxster était parvenu à un niveau enviable de fiabilité dans sa génération 987.2, en 2008. Associée à ses immenses compétences dynamiques et à son flat-six aussi performant que musical, cette qualité faisait de ce Boxster un maître-achat. Comment lui succéder ? Par un modèle établi sur une nouvelle plate-forme, dérivant de celle utilisée par la 911 de type 991, rationalisation oblige. Tout changer pour que rien ne change. En l’occurrence, on conserve en position centrale un flat-six atmosphérique.

Très réussie, la poupe du Porsche Boxster 981 s'avère nettement plus travaillée que celle du 987. Le saute-vent reste malheureusement en option.

Cela donne le Boxster de type 981, présenté au salon de Genève 2012. De son prédécesseur, il ne reprend que quelques boulons, arborant une carrosserie entièrement inédite, dans le même langage esthétique certes, mais se parant d’une fort bienvenue finesse. Elle recouvre une structure à la fois 40 % plus rigide en torsion que celle du modèle sortant, mais aussi plus légère (car elles se compose à 47 % d’aluminium), de sorte qu’à motorisation équivalente, le nouveau Boxster pèse environ 20 kg de moins que son prédécesseur. Comme quoi, avant l’avènement de l’électrique, l’allègement était la voie à suivre, ce qui n’a pas que des inconvénients…

Dans le même temps, le nouveau spider  Porsche bénéficie de voies élargies et d’un empattement allongé, au bénéfice de l’efficacité dynamique. Cela dit, les puristes tiquent devant l’adoption d’une direction à assistance électrique. Derrière les passagers, le 6-cylindres à plat est retravaillé pour davantage d’efficience, s’équipant d’ailleurs d’un stop and start, ce dont les puristes se moquent. Mais s’il permet d’éviter certaines surtaxes qui sévissaient déjà…

De série, la capote s'actionne de façon électrique sur le Porsche Boxster 981. 9 s lui suffisent à se déplier.

L’entrée de gamme revient à un 2,7 l, cette fois paré d’une injection directe, et développant 265 ch pour 280 Nm de couple, des valeurs autorisant des performances élevées vu le poids limité à 1 310 kg. Ainsi, le Boxster de base atteint-il 266 km/h et franchit-il les 100 km/h en 5,8 sec avec la boîte manuelle à 6 rapports fournie en série. Avec l’automatique PDK à double embrayage (7 vitesses), on gagne 3 dixièmes sur le 0 à 100, mais on réduit la consommation, donc les émissions de CO2 (180 g/km au lieu de 192), donc on paie moins de malus (eh oui, déjà), donc on réduit le prix de l’option DKG. De sorte que celle-ci est très présente en occasion.

Le profil très fluide du Porsche 981 s'accompagne d'un Cx fort intéressant, à 0.30. La fonctionnalité a été soignée.

Le Boxster 2.7 s’affiche à 49 372 € soit 60 570 € actuels selon l’Insee, ce à quoi on ajoute 2 300 € de malus CO2. On se plaignait car jamais on n’aurait imaginé payer jusqu’à 80 000 € de supplément… De série, le Boxster est assez riche, offrant le cuir, les jantes alliage de 18 pouces, la radio CD et la capote électrique. Cela dit, pour le régulateur de vitesse, le radar de recul, le saute-vent, on doit recourir aux options. Mesquin.

Grâce à l'emploi de l'aluminium, qui compose 40 % de sa plate-forme, le Boxster 981 renforce sa rigidité tout en s'allégeant face au 987 qu'il remplace dès 2012.

On trouve aussi des éléments améliorant l’efficacité dynamique, comme le différentiel à glissement limité et vectorisation de couple PTV, les supports moteurs actifs, ou encore l’amortissement piloté PASM. Les acheteurs français plébisciteront le moteur 2,7 l, qu’ils préféreront au 3,4 l de 315 ch de la version S, plus cher, en l’associant à un joli paquet d’options. Ils n’auront pas longtemps pour le faire, car dès 2016, le Boxster, en évoluant à la génération 982 (appelée 718), perd son goûteux flat-six au profit (très vague) d’un 4-cylindres à plat suralimenté. Pour réduire les émissions, comprenez-vous. C’en était fini des 6-cylindres relativement abordables chez Porsche !

Le Boxster 981 revient au moteur 2,7 l en entrée de gamme : un bloc performant, léger et allègre, qui suffit amplement sur les routes françaises.

Combien ça coûte ?

Très apprécié et pas si courant, vu sa faible durée de production, le Boxster 981 2.7 n’a jamais tellement décoté. Ainsi, à l’heure actuelle, il faut débourser 35 000 € au minimum pour un exemplaire certes en bon état mais qui dépassera nettement les 150 000 km. A 100 000 km, il faudra compter 42 000 €, à 50 000 km, environ 45 000 €, et ainsi de suite. Ces prix pourront nettement varier en fonction de l’état, de l’historique et des options car celles-ci, très nombreuses, pouvaient alourdir le prix de quelques dizaines de milliers d’euros.

Même si la clientèle du Porsche Boxster 981 2.7 a plébiscité la PDK à double embrayage, la commande manuelle procure un plaisir délicieusement suranné.

Quelle version choisir ?

D’abord, celle dans le meilleur état possible et dotée d’un historique limpide. Ensuite, entre boîte manuelle et PDK, c’est une affaire de préférence personnelle. Les options sportives renforcent l’agrément, mais méfiez-vous des freins PCCB : loin d’être inusables, ils coûtent de surcroît fort cher à remplacer.

Monté de série en 18 pouces, le Boxster 2.7 renforce sa séduction visuelle en 19 ou 20 pouces (option) même si le confort en pâtit.

Les versions collector

Toutes, si elles sont en superbe état. Des options telles que le différentiel autobloquant, les grandes jantes, le pack Sport Chrono, et l’échappement ainsi que la suspension Sport plairont aux collectionneurs sportifs.

Le Porsche Boxster 981 est très fiable, mais les petites avaries qui l'affectent coûtent un peu cher à résoudre en raison du manque d'accès mécanique.

Que surveiller ?

Bonne surprise, le Boxster 981 est d’une grande fiabilité générale, s’il a été bien entretenu, un point fondamental pour une sportive. Ainsi, la boîte PDK doit-elle est vidangée tous les 60 000 km. De la même manière, renouveler l’huile moteur plus fréquemment que recommandé par le constructeur s’avère bénéfique sur le long terme.

Toutefois, des ennuis finissent par se manifester, bénins heureusement. Les fuites d’huile se manifestent du côté du joint spi en sortie de vilebrequin et des couvre-culasses, la pompe à eau laisse parfois couler le liquide de refroidissement, alors que les bobines et le débitmètre peuvent défaillir. Des avaries qui coûtent un peu cher à résoudre en raison de la main d’œuvre qu’elles impliquent. Celles affectant les clapets de l’échappement Sport le sont bien moins.

Pour sa part, la boîte PDK a connu quelques dysfonctionnements, souvent résolues par une reprogrammation. Dans l’habitacle, le Bluetooth et le GPS pâtissent de quelques bugs, tandis que les actuateurs de capote faillissent parfois. Attention également au condenseur de clim. Heureusement, le vieillissement général demeure excellent.

Performant et déjà très efficace, le Boxster 2.7 est bien suffisant pour se faire plaisir. Et surtout, quelle belle sonorité !

Sur la route

Le cockpit du Boxster n’est pas folichon, mais reconnaissons-lui une très belle finition… et un manque certain d’espaces de rangement. Heureusement, la position de conduite est parfaite, le siège, confortable malgré son apparence simple, et la place ne manque pas. Mais toutes ces considérations s’effacent quand on réveille le flat-six. Sa musique donne à elle seule le sourire. Pas besoin de rouler vite pour en profiter, mais si on augmente la cadence, alors la bande-son en fait de même.

Ergonomie travaillée et finition soignée caractérisent le cockpit du Porsche Boxster 981. Depuis 2012, il n'a guère vieilli.

On ne va pas se priver ! Surtout que le petit 2,7 l, pas impressionnant à bas régime, regorge de punch et de caractère passé les 4 500 tr/min. Il adopte alors un son très métallique et se rue vers la zone rouge : quel pied ! Pour le contrôler, la boîte 6 manuelle est un régal de précision et de feeling : si on aime s’impliquer dans la conduite, on peut la préférer à la PDK, plus efficace dans la chasse au dixième de seconde. Affaire de choix. Un peu décevante sur la 911 type 991, la direction à assistance électrique est ici très convaincante, par son excellente lecture de la route, sa consistance et sa précision.

Le Porsche Boxster 981 comporte deux coffres, un à l'avant et un à l'arrière. Ce dernier ayant tendance à chauffer du fait de sa proximité avec le moteur, on n'y mettra pas de surgelés.

Quant au châssis, très alerte, il atteint des sommets par son grip et son équilibre. Il autorise des vitesses de passage en courbe impressionnantes, communique clairement sur ses limites, mais attention, quand on franchit celles-ci, il s’agit de réagir très vite. Pour sa part, le freinage ne mérite que des éloges, par sa puissance, son endurance et, là encore, les sensations à la pédale. Ces commandes parfaitement coordonnées témoignent de la mise au point soignée de cette Porsche, par ailleurs assez confortable en usage courant grâce à un bon amortissement, même si le niveau sonore reste élevé. Enfin, le roadster de Zuffenhausen sait tomber sous les 10 l/100 km quand on conduit raisonnablement.

L’alternative youngtimer

Porsche 986 2.7 (1999 – 2004)

Une fois son 2,5 l remplacé par un 2,7 l, le Porsche Boxster 986 atteint une belle maturité, en 1999.

Lancé en 1996, le Boxster 986 est une véritable bouée de sauvetage pour Porsche. Joli et surtout doté d’un flat-six en position centrale, il séduit les puristes, malgré le léger manque de muscle de son 2,5 l de 204 ch. Ce défaut est corrigé en 1999 quand le moteur grimpe à 2,7 l et 220 ch, et encore davantage en 2002 en passant à 228 ch. Le Boxster passe dès lors les 250 km/h, tout en expédiant le 0 à 100 km/h en 6,4 s. A cette occasion, la qualité de fabrication s’améliore, la capote gagne une lunette en verre et les boucliers sont redessinés. Offrant les performances attendues et une finition presque correcte, le Boxster 2.7 est devenu bien séduisant. Il perdurera jusqu’en 2004, où il sera remplacé par le 987. A partir de 14 000 € en boîte manuelle.

Porsche Boxster 981 2,7 l (2012), la fiche technique

  • Moteur : 6 cylindres à plat, 2 706 cm3
  • Alimentation : Injection directe
  • Suspension : jambes de force, bras transversaux et longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV et AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle ou 7 à double embrayage, propulsion
  • Puissance : 265 ch à 6 700 tr/min
  • Couple : 280 Nm à 4 500 tr/min
  • Poids : 1 310 kg
  • Vitesse maxi : 264 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 5,8 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Porsche Boxster 981 2,7 l, rendez-vous sur le site de La Centrale.

Avis Porsche Boxster 3 Type 981

19 /20

Boxster 3 Type 981 III (981) 3.4 315 S (2013)

Par Krypton043 le 09/08/2023

Troisième commentaire concernant la Porsche Boxster 981 s que j'ai vendu il y a peu.La revente a été longue.Eh oui c'était une boîte manuelle, elle n'avait pas l'échappement sport ( les vocalises sont très belles sans) sans oublier l'Apple car play, bref ce manque d'options m'a fait perdre un peu d'argent.Pourtant je continue toujours à penser qu'une boîte manuelle correspond à une Porsche surtout quand il s'agit d'un véhicule plaisir.Mais si j'en rachète une, ce sera avec boîte PDK et échappement sport, pas spécialement une S et pas spécialement dans un centre Porsche ( marge importante) mais chez un spécialiste.

17,6 /20

Boxster 3 Type 981 III (981) 2.7 265 (2014)

Par Michel6804 le 21/02/2023

Je roule en 981 depuis 2 ans, après avoir possédé une 987.2 PDK pendant 2ans.Evolution incroyable entre ces deux modèles (style, comportement, agrément...).Bluffante, facile d'utilisation, une sonorité envoutante (PSE) avec une boite manuelle parfaite (précise, agréable).Cette version est très aboutie, avec un flat 6 rageur dans les tours.Même côté consommation, un litre de moins en moyenne que la précédente 987.2.Que du bon donc de mon point de vue.

19,6 /20

Boxster 3 Type 981 III (981) 3.4 330 GTS PDK (2016)

Par §Mul132Xt le 02/10/2022

Voiture polyvalente à l'aise en ville et sur route. Le point fort est le bruit enchanteur qui est modulable avec l'échappement sport. Tenue de route excellente même par vent fort du fait du centre de gravité bas, du moteur central avec boite de vitesse déportée à l'arrière à l'inverse de la 911. Impossible à prendre en défaut tant qu'on laisse les aides à la conduite activée aux vitesses autorisées.Consommation raisonnable pour un 6 cylindres. Deux coffres suffisant pour deux personnes. Le système de communication Apple Car play est supérieur ai PCM de base. Très pratique avec son toit ouvrant à basse vitesse. La garde au sol est idéale si on ne choisit pas le chassis sport. La boite PDK s'adapte au style de conduite.

18,4 /20

Boxster 3 Type 981 III (981) 2.7 265 (2013)

Par §jp 675Ws le 03/02/2022

voiture fiable et puissante c'est un réel plaisir de la conduire elle est très belle tout le monde la regarde confortable les voyages ne sont pas fatigants entretenu chez garagiste indépendant porsche la voiture a une consommation raisonnable le bruit du moteur est enchanteur que du plaisir quel beau coupe je ne regrette pas cet achat dans un garage spécialisé voiture de sport et en plus peu de kilométrage on la dirait neuve que du bonheur

