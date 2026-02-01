Les vélos Bolt adoptent les règles du Code de la route

Quand je demande à un constructeur de vélos de ville pourquoi il n’a pas intégré de feu de stop ou de clignotants, on me répond qu’il suffit d’indiquer où l’on va avec le bras. Effectivement. Encore faut-il être suffisamment à l’aise pour le faire (j’ai essayé des vélos-cargos qui guidonnaient énormément, rendant la tâche assez complexe) et surtout, l’un n’empêche pas l’autre. Le choix, c’est mieux, non ? Ça limite les changements de direction impromptus.

D’autant que parler le Code de la route facilite la communication (probablement l’élément le plus important sur une route partagée) avec les autres usagers de la route. Généralement, ça évite une bonne partie des problèmes.

Le feu de stop commence à se démocratiser. Généralement, les constructeurs n’ont pas de réponse à apporter à ce manque, si ce n’est que « ça ne sert à rien ». C’est vrai que prévenir les gens derrière soi que l’on freine, qui plus est lorsqu’on transporte des enfants, cela ne sert absolument à rien.

Bref, à ceci s’ajoute un autre problème, propre aux vélos en libre-service : la durabilité. « Ils prennent cher » comme on dit, et des épaves abreuvent les trottoirs : chaîne cassée, pneu crevé, fixation de selle rendant l’âme. Les problèmes sont aussi nombreux que le nombre de ces vélos dans la rue.

Bolt tente de jouer une carte plus premium

La réponse de Bolt est un nouveau vélo nettement plus qualitatif. Cadre revu, tube diagonal massif contenant évidemment la batterie. Les soudures ont été travaillées, et tous les éléments critiques du vélo sont désormais protégés et/ou dissimulés.

À ceci s’ajoutent un feu de stop et des clignotants positionnés aux extrémités du guidon. Le panier à l’avant est suffisamment fermé pour maintenir vos objets en sécurité.

Le guidon est incurvé et, lui aussi, sacrément épais. Un support smartphone a été ajouté.

Un design industriel épuré, habillé d’une robe verte réussie, qui confère un aspect désirable et « premium ».

La géométrie a été revue pour un confort accru, une position de pédalage plus sécurisante, plus droite, moins fatigante.

Les énormes pneus de type ballon sont là pour amortir les chocs et les garde-boue semblent être suffisamment englobants pour protéger vos vêtements.

Nous devrions les voir arriver dans le courant de l’année.