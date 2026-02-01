Les constructeurs d’outre-Rhin s’activent et vont nous proposer plein de nouveaux modèles en 2026. Voici les prochaines stars allemandes.

Modèles d’entrée de gamme ou modèles haut de gamme, qu’ils appartiennent à la catégorie des SUV ou celle des berlines, qu’ils affichent des performances exceptionnelles ou qu’ils soient tout simplement les plus polyvalents possibles, les nouveautés automobiles qui affichent le logo d’une marque allemande méritent notre attention.

Les marques Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche, Smart, Volkswagen ont toutes des projets en phase de finalisation, des modèles qui devraient arriver en concession cette année. Dans ce dossier, nous allons vous présenter ces nouvelles automobiles allemandes qui ont toutes les qualités requises pour devenir des stars dans les prochaines années.

La motorisation électrique gagne du terrain

Toutes ces nouveautés allemandes ne sont pas dotées d’une motorisation électrique, mais il est vrai que les modèles électriques sont majoritaires. Toutefois, les constructeurs allemands, dont l’image de marque tient beaucoup au fait qu’ils ont réussi à produire des moteurs performants, ne veulent pas lâcher la proie pour l’ombre, et veulent conserver le plus longtemps des véhicules thermiques dans leur catalogue. Et cela, malgré une norme Euro 7 qui entre en vigueur fin 2026 pour les nouveaux modèles et en 2027 pour toutes les voitures neuves. Une norme, Euro 7, qui devrait mettre au rebut certaines motorisations dont le coût des modifications, rendues nécessaires pour passer la norme, serait trop important. Mais l’Euro 7 ne va pas empêcher Volkswagen de continuer à produire et vendre l’actuelle Polo dotée de motorisations thermiques tandis que la marque de Wolfsburg investit parallèlement sur la nouvelle ID.Polo 100 % électrique. Même chose pour BMW qui lance cette année la BMW i3 électrique et va aussi restyler sa Série 3 pour lui permettre de poursuivre sa vie aux côtés de la nouvelle familiale électrique.

Conserver des modèles thermiques au cas où

Pour certaines marques, le passage à l’électrique peut être plus douloureux que pour d’autres. C’est le cas de la marque sportive Porsche dont le SUV Porsche Macan Electric a un peu de mal à faire oublier l’ancien Macan. C’est tellement handicapant pour la marque que celle-ci devrait changer son fusil d’épaule et préparerait, pour 2028, un nouveau Macan thermique. Mais cette année, pour Porsche ce sera le lancement des nouvelles Porsche 718 Boxster et Cayman qui se convertissent à l’électrique, tandis que les modèles thermiques vont rester encore au catalogue pendant un certain temps. Face à des ventes électriques qui ne décollent pas aussi vite que prévu, il devient évident que de nombreux modèles thermiques auront leur mot à dire pendant longtemps. D’autant plus que sur certains marchés, les modèles thermiques ne vont pas être abandonnés de sitôt. Ainsi Mercedes en proposant la Mercedes Classe S restylée, investit encore énormément dans la motorisation thermique et cette auto en est la preuve. Elle est à 50 % nouvelle, ce qui est rare pour un simple modèle restylé. Elle affiche de nombreux éléments modifiés, dont la grosse calandre lumineuse, l’énorme dalle Hyperscreen dans l’habitacle et la dernière version du logiciel MB.OS ainsi que le hardware du MBUX augmenté par l’intelligence artificielle. Et elle dispose toujours de six cylindres en ligne (essence et diesel) et de deux blocs hybrides rechargeables. Et ne se refusant rien, la Mercedes Classe S restylée adopte un nouveau V8 (M177-evo) de 537 ch !

Opel est dans l’attente

Parmi les marques qui cherchent à se défaire, le plus vite possible, des motorisations thermiques, il y a Opel. La marque Opel a d’ailleurs présenté dernièrement le SUV Opel Mokka GSE au cœur électrique de 280 ch. Mais cet investissement électrique à un coût financier pour la marque au blitz qui, de plus, fait partie de la galaxie Stellantis et doit suivre les directives de la direction du groupe, ce qui fait que les projets Manta (un crossover électrique) et Insignia ont été, pour l’un retardé, pour l’autre abandonné. C’est parce qu’il est difficile de passer au tout électrique que la marque à l’éclair devrait se contenter du minimum en 2026, et c’est pourquoi seules les Astra restylées (thermiques et électriques) font le show en ce début d’année. Et en ce qui concerne la nouvelle génération d’Opel Corsa, un modèle d’importance pour le constructeur allemand, elle sera exclusivement électrique. Elle devrait arriver en 2028, alors que la future Peugeot E-208 qui lui prêtera sa base technique devrait être là en 2027.

Changement de « politique moteur » chez Audi

Pour Audi qui dispose déjà d’une large gamme de modèles électriques et qui comptait en 2032 être tout électrique, l’avenir sera… électrique, mais aussi thermique. Maintenant, que la marque s’est affranchie de cette idée « bizarre » de donner des chiffres pairs aux modèles électriques et des chiffres impairs aux modèles thermiques, les modèles thermiques et électriques vont poursuivre leur carrière ensemble quitte à ce qu’ils conservent la même appellation (restera la terminaison « e-tron » pour distinguer les versions électriques). Malgré tout, certains moteurs vont disparaître comme le superbe bloc cinq cylindres qui a fait tant pour l’image de marque du constructeur d’Ingolstadt. On savait déjà que la norme Euro 7 pourrait mettre à mal ce beau « moulin », mais en fait, il s’agirait d’une décision économique, car la demande n’est pas assez forte pour justifier des investissements nécessaires à la poursuite de la commercialisation. Un dernier modèle va s’équiper de ce moteur au souffle mélodieux, il s’agit d’une Audi RS3 un peu spéciale. Elle pourrait se nommer GT et pour l’instant elle se déplace camouflée. Ce sera sans doute une version spéciale avec de nombreuses pièces en carbone, de freins rehaussés d’étriers bleus qui sera vendue très cher. Quant au moteur, l’Audi RS3 affichant 400 ch on peut imaginer la motorisation de la RS3 GT affiche quelques chevaux supplémentaires.