Il y a des idées de 1er avril qui ne méritent pas d’être concrétisées, et il y a les autres… Celles qui font rêver au point de donner envie de lancer un projet.

Si Bmw caressait déjà l’idée d’une version course de la M3 Touring, c’est un gage qui a servi d’étincelle. Le 1er avril 2025, le département compétition de la marque avait publié des images d’une version course sur ses réseaux sociaux, supposément en développement, en guise de poisson. Le succès fut au-delà des attentes, avec plus d’un million de personnes touchées et 1,6 million de vues. De quoi pousser la marque à sortir la caisse à outil dès l’été 2025. .

En huit mois, les ingénieurs ont construit une BMW M3 Touring « 24H » sur la base technique du coupé M4 GT3 EVO. Les dimensions sont à la hausse, avec 20 cm de plus en longueur, aileron arrière inclus, et 32 cm de plus en hauteur. Pour le reste, les données techniques sont identiques sous le capot puisque l’on retrouve le 6 cylindres en ligne suralimenté développant 590 ch et une boîte séquentielle 6 vitesses X-Trac.

Une BMW M3 Touring dédiée aux passionnés du Nürburgring donc, et à sa célèbre course d’endurance de 24 heures dont l’édition 2026 se tiendra du 14 au 17 mai. Clin d’œil amusant : la déco intègre les commentaires postés par les fans lors du fameux poisson d’avril. Pour l’épreuve finale, une livrée spéciale est d’ores et déjà prévue.

Au volant de la voiture engagée par Schubert Motorsport, on trouvera quatre pilotes officiels BMW M : Jens Klingmann, Ugo de Wilde (Belgique), Connor De Phillippi et Neil Verhagen (tous deux des Etats-Unis). Alignée en catégorie SPX, la Touring ne fera pas d’ombre aux trois BMW M4 GT3 EVO qui luttent pour la victoire en catégorie reine SP9.

Aperçue sur la piste d’essai de Miramas (Bouches-du-Rhöne) que nous vous avons déjà présentée en vidéo, elle finalisera sa préparation lors de la deuxième course NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) ainsi que lors des qualifications des 24 Heures du Nürburgring. Un projet audacieux qui réussit d’ores et déjà son opération de communication.