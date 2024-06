Les essais se poursuivent pour la nouvelle BMW M3 Touring CS qui arrivera en 2025

Pas de répit pour les essayeurs des constructeurs qui poursuivent leurs essais sur le circuit du Nürburgring. C’est le cas des essayeurs de Bmw qui entament les derniers essais de validation de la prochaine BMW M3 Touring CS. Cette version vitaminée viendra aux côtés de la BMW M3 CS berline afin de proposer de belles performances avec une légère augmentation du volume de chargement.

C’est la première fois que l’on voit cette BMW M3 Touring CS avec les feux de productions reconnaissables à leurs feux de jour jaunes comme les BMW de compétition. Et il est vrai qu’avec ses caractéristiques techniques la future BMW M3 Touring CS est proche d’une voiture de course même si elle reste l’une des familiales les plus rapides du marché.

Sous le capot de ce break un bloc de 550 ch !

À l’instar de la berline M3 CS, le break Touring disposera de la même configuration technique, à savoir, quatre roues motrices XDrive avec une possibilité de passer en propulsion avec le mode le plus sportif. Dans le compartiment moteur on trouvera un bloc six cylindres biturbo dont les turbos soufflent plus fort pour passer de 510 ch (M3 Competition) à 550 ch (M3 CS) pour 650 Nm de couple.

Un léger gain en poids…

Comme la M3 CS berline, le break fera un usage important de la fibre de carbone pour de nombreuses pièces : baquets, capot, coques de rétroviseurs, diffuseur, toit, tunnel central. Sur la berline le gain en poids est de l’ordre d’une vingtaine de kilos par rapport à la BMW M3 Competition xDrive, la différence devrait être du même ordre avec cette BMW M3 Touring CS.

... mais plus de caractère

C’est au niveau de la fermeté du châssis que se joue la différence entre une M3 Compétition et une M3 CS (et cela se retrouvera vraisemblablement sur la M3 Touring CS), cela explique aussi que la différence de poids ne soit pas très importante, car BMW a ajouté de gosses barres de renforts sous le capot, des supports moteur plus rigides, des barres antiroulis modifiées et plus raides, une direction recalibrée et plus directe en mode « Sport ». La M3 CS devient plus vive et plus rude à conduire sans que cela soit forcément inconfortable mais cela donne une bonne dose de sportivité en plus. On verra tout ça en 2025 lorsque cette BMW M3 Touring CS sera commercialisée.