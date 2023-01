Salon de Bruxelles 2023 - BMW M3 Touring : une première

Jusqu'à aujourd'hui, la M3 existait en berline, coupé et cabriolet. Trois carrosseries qui correspondaient aussi aux versions plus classiques. Il manquait juste à l'appel le Touring. Cette lacune est désormais comblée avec l'introduction de cette déclinaison inédite dans la gamme de la sportive.

Esthétiquement et sans aucune surprise, cette M3 Touring reprend les éléments stylistiques de la berline M3 avec à l’avant, les deux haricots imposants entourant les projecteurs effilés, de grandes prises d’air latérales, des ouïes M dans les panneaux latéraux tandis qu’à l’arrière on retrouve les quatre sorties d’échappement intégrées dans la jupe arrière (deux à gauche et deux à droite).

Même tendance dans l'habitacle où la sportivité est de rigueur, notamment si on opte pour les sièges baquets M Carbon. Dotés d’éléments de la structure en plastique renforcé de fibres de carbone (CRFP), ils permettent de réduire le poids de 9,6 kg par rapport sièges M Sport de série. Bien évidemment, au niveau de la planche de bord, on retrouve la dernière présentation en date de la Série 3 avec la double dalle numérique courbée.

Côté aspects pratiques, cette M3 Touring reprend les caractéristiques des breaks classiques avec un volume de coffre allant de 500 à 1 510 litres, selon la division des sièges arrière rabattables en 40-20-40. Le hayon est à ouverture électrique.

Disponible uniquement en version Competition, on retrouve, sous le capot, le six cylindres 3,0 litres biturbo, qui développe toujours 510 ch et un couple maximal de 650 Nm. Il est associé à une transmission à 8 rapports et à la transmission intégrale M xDrive couplée à un différentiel M actif sur l’essieu arrière - désactivable en mode sport pour transformer ce break en une pure propulsion-. Les performances sont à la hauteur des attentes avec un 0 à 100 km/h effectué en 3,6 secondes, une vitesse de 200 km/h atteinte en 12,9 secondes. Et si cela ne suffisait pas, avec le Pack Expérience M, la vitesse maxi limitée électroniquement à 250 km/h, qui passe à 280 km/h.

Se positionnant comme une rivale directe de l'Audi RS4 Avant, cette M3 Touring sera commercialisée au tarif de 111 950 €.