C’est une vieille tradition dans la presse automobile française à laquelle Caradisiac a décidé de s’intéresser pour célébrer, en marge de notre travail quotidien sur tous les sujets importants qui touchent à la vie d’un automobiliste, ces voitures qui nous émeuvent bien au-delà de leurs simples qualités utilitaires. Inventé par le magazine Echappement en 1982 avec un focus sur les modèles les plus abordables, le concept de l’élection de la sportive de l’année a été repris par le magazine français Motorsport en 2015 avec un principe assez simple : rassembler toutes les meilleures nouveautés sportives sorties dans l’année, quel que soit leur genre, pour les confronter sur la route et au chrono sur la piste. De la petite GTI jusqu’aux supercars les plus élitistes, toutes les machines au pilotage savoureux se retrouvent depuis chaque année dans les cuvées du magazine avec des vainqueurs très différents d’une édition à l’autre : la petite Toyota GR Yaris en 2020, la très extrême Lamborghini Huracan STO en 2021 ou l’exquise Alpine A110 S en 2022.

dailymotion Et la sportive de l'année 2023 est...

Les prétendantes

Pour l’édition 2023 de cet évènement sur lequel Caradisiac s’est glissé parmi le jury, point de petites autos abordables hélas : faute de nouvelles GTI à petit budget sorties dans un contexte où ce genre automobile disparaît progressivement du marché, c’est la Honda Civic Type R qui représentait la prétendante la moins chère du lot. Sauf qu’elle coûte désormais 57 220€ et composera, dès 2024, avec un malus écologique de 35 346€. Qu’il semble loin le temps où les compactes sportives paraissaient encore accessibles au grand public !

Malgré son addition démarrant à 106 000€ (dans son inédite variante « Turini »), la très radicale Alpine A110 R coûte à peine plus cher que la traction japonaise grâce à son grammage CO2 nettement plus bas que celui des autres sportives thermiques (2 918€ en 2024). La rédaction de Caradisiac l’a d’ailleurs déjà mesurée face aux autres versions de l’A110 avec Soheil Ayari à la manœuvre.

La BMW M2 appartient elle aussi à un genre autrefois pas totalement élitiste, désormais cantonnée au titre de véritable voiture d’exception à cause de sa montée en gamme et de l’évolution de la taxation fiscale en France. 141 100€ malus inclus, voilà ce que coûtera cette savoureuse propulsion allemande au moteur de M4 à partir de l’année prochaine.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Toujours moins que la M3 CS, sa grande sœur poussant plus loin que jamais le curseur de la sportivité dans la famille de la légendaire familiale ultra-sportive de la marque à l’hélice. Affichée à 157 000€ avant malus, elle dépassera hélas les 200 000€ en 2024 avec les 60 000€ de malus à ajouter.

Ultime déclinaison avant la fin d’une carrière démarrée en 2007, l’Audi R8 GT représente le genre des vraies super-sportives d’élite. Elle utilise le fabuleux V10 atmosphérique partagé par Lamborghini et la marque allemande, avec une mise au point promise comme plus affûtée que jamais. De quoi partir en beauté avant un possible passage à la technologie électrique ?

La Porsche 911 GT3 RS, elle, n’est pas près d’abandonner son moteur thermique. Elle ressemble désormais à une vraie voiture de course avec son gigantesque aileron arrière, son coffre avant sacrifié sur l’autel de l’optimisation pour le circuit et son flat-six atmosphérique plus puissant que jamais.

Nettement moins connue sur le Vieux Continent, la Chevrolet Corvette C8 Z06 entend battre au chrono l’Allemande grâce à une mécanique très différente de celles des précédentes Corvette extrêmes. Fini le temps des blocs culbutés, la petite dernière s’offre un V8 atmosphérique ultra-moderne avec quatre soupapes par cylindre et un rupteur à 8 600 tours/min.

Liste des prétendantes

Porsche 911 GT3 RS Audi R8 GT Alpine A110 R BMW M3 CS BMW M2 Chevrolet Corvette Z06 Honda Civic Type R Puissance 525 ch 620 ch 300 ch 550 ch 460 ch 645 ch 329 ch Poids annoncé 1 450 kg 1 570 kg 1 082 kg 1 765 kg 1 725 kg 1 561 kg 1 429 kg Malus éco 2024 60 000€ 60 000€ 2 918€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 35 346€ Prix (hors malus) 253 454€ 245 000€ 106 000€ 157 000€ 81 100€ 187 489€ 57 220€

La méthodologie

Comme la KTM GT-XR finalement absente de la phase finale de l’élection à cause d’un problème de dernière minute, chacune de ces autos a été chronométrée sur la piste Club du circuit de Magny-Cours par Nicolas Gourdol dans sa configuration la plus efficace (pneus options semi-slick si disponibles) dans de parfaites conditions de piste. Les chronos réalisés de manière indépendante constituent toujours l’un des meilleurs éléments possibles pour se donner une image de l’efficacité sportive d’une auto, surtout que le magazine Motorsport bénéficie d’une base de référence chronométrique comprenant désormais 400 modèles, des citadines jusqu’aux vraies voitures de course.

Ces autos se sont ensuite retrouvées au même moment à Magny-Cours au millieu du mois de novembre 2023 pour la phase finale de l’élection, avec une météo nettement moins idéale qui n’a pas empêché le jury de pouvoir les pousser au maximum sur la piste Club lors d’un roulage nocturne (et sec) au soir du premier jour, qui restera gravé dans les mémoires de chacun de ses membres. Les autos ont également été testées sur les routes environnantes, histoire de voir comment se comportent toutes ces machines en dehors du circuit et jauger leur polyvalence. Avec évidemment un degré de raffinement très différent entre une 911 GT3 RS et une BMW M2, même si la Porsche reste un minimum utilisable sur route. Au terme de ces deux jours, le jury devait élire la meilleure sportive de l’année en considérant ses performances sur circuit, le plaisir de pilotage qu’elle procure mais aussi son comportement sur route. Des critères à la fois objectifs et subjectifs qui conduisent évidemment à des différences d’appréciation au sein du jury, plusieurs autos se démarquant cette année sans domination claire d’une seule machine. Cette année encore, le haut niveau de la sélection imposait le respect !

Notez à ce sujet quelques absences regrettées : celle de la récente Ford Focus ST restylée, par exemple, théoriquement bien placée avec son addition à « seulement » 41 700€ hors malus. La division française de Ford n’en possède pas une seule dans son parc presse tant elle néglige désormais l’importance de ce genre de version sportive ! Présentées trop tard, les McLaren 750S et autres Lamborghini Revuelto se retrouveront sans doute sur l’élection de l’année prochaine. La récente Ferrari 296 GTB était déjà présente l’année dernière et la SF90 XX reste pour l’instant intouchable pour la presse en-dehors d’une présentation très courte organisée il y a quelques jours en Italie. Lotus n’a pas voulu amener l’Emira car le constructeur britannique n'apprécie peu qu’on chronomètre ses autos. La comparaison directe avec d’autres voitures concurrentes devient d’ailleurs un sujet de plus en plus sensible chez certaines marques…