Alpine A110 S Enstone Edition (2023) : encore une

Les séries spéciales de l’Alpine A110 se suivent depuis l’année dernière. Après les A110 Fernando Alonso, Tour de Corse, San Remo et autres Le Mans, la marque de Dieppe lève le voile sur une A110 qui rend cette fois hommage au travail de l’écurie de Formule 1 ayant repris le flambeau de Renault F1 depuis la saison 2021.

Contrairement à l’A110 Fernando Alonso ou à la « Le Mans », l’A110 Enstone Edition se base sur l’A110 S et non pas la R. Elle reprend donc le quatre cylindres turbo dans sa version à 300 chevaux, mais avec un châssis identique à celui de la S. Équipée en série d’un toit noir mat (pouvant être décoré du drapeau anglais en option), elle laisse le choix entre deux teintes de gris mat. Le kit aéro (avec l’aileron fixe arrière) reste en option et l’intérieur ajoute des morceaux de fibre de carbone « façonnés dans le même atelier et avec le même matériau que celui utilisé pour la fabrication de ses Formule 1 ».Il y a aussi des sièges à la finition spécifique et des étriers de freins couleur argent.

85 000€ et 300 exemplaires

Cette A110 S Enstone Edition se limitera à 300 exemplaires et coûtera 85 000€, avec quelques options restantes au catalogue. A titre de comparaison, l’A110 S normale coûte sans option 74 500€ et l’A110 R 110 000€.