Alpine A110 R Le Mans (2023) : 140 000€ pour célébrer le centenaire

Après l’Alpine Tour de Course 75 et l'A110 San Remo 73, voilà l’Alpine A110 R Le Mans. Les communicants de la division sportive du groupe Renault l’avaient annoncé, ils continueront à accompagner la carrière de leur sportive thermique d’éditions spéciales pour entretenir la flamme des clients. Le principe de l’A110 R Le Mans reste donc le même que celui de la précédente édition du même genre : elle se base sur l’une des versions au catalogue de l’Alpine A110 avec un design extérieur et intérieur spécifique. En l’occurrence, l’A110 R Le Mans se base comme son nom l’indique sur l’A110 R. Elle pèse comme cette dernière 1082 kilos sur la balance, une masse contenue grâce aux éléments de carrosserie en fibre de carbone et aux jantes du même matériau.

Mais il y a quelques différences techniques à ce niveau : les jantes sont d’un style légèrement différent à l’arrière pour « optimiser l’endurance du freinage » d’après le communiqué officiel. Le panneau en composites présent à l’endroit où se trouve habituellement la custode arrière des A110/A110 S/A110 GT possède une petite arrête dorsale contrairement à celui de l’A110 R. La teinte blanche et les liserés bleus sont exclusifs à cette version et évoquent la livrée de l’Alpine A442 victorieuse aux 24 Heures du Mans 1978. A l’intérieur, on trouve le tracé du grand circuit des 24 Heures du Mans gravé sur le pare-soleil qui vont avec des signatures officielles de l’épreuve sur les sièges baquet Sabelt en carbone (il y a aussi cette signature à certains endroits de l’extérieur).

A peine moins chère que l’édition Fernando Alonso

L’A110 R Le Mans possède comme l’A110 R Fernando Alonso des « cales Road & Track » sur les ressorts de suspension permettant de changer facilement les réglages. Alors que cette dernière se limitait à 32 exemplaires au prix de 148 000€, l’A110 Le Mans sera construite à 100 exemplaires au prix unitaire de 140 000€ Soit 30 000€ de plus que l’A110 R normale. Rappelons que dès 2024, Alpine engagera un prototype LMDh pour viser la victoire au classement général des 24 Heures du Mans (et dans le reste du championnat WEC).