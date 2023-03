Alpine A110 San Remo 73 (2023), un bel anniversaire

Après le Tour de Corse, Alpine rend cette fois hommage à ses performances au San Remo. La très bien nommée A110 San Remo évoque en effet la victoire de la marque de Jean Rédélé il y a 50 ans dans cette épreuve incontournable du calendrier du championnat du monde, ainsi que le premier titre de champion constructeur d’Alpine dans le championnat du monde des rallyes.

L’A110 San Remo 73 se pare ainsi d’une présentation spécifique avec une carrosserie bleu clair (« Bleu Caddy ») aux détails blancs et noirs, évoquant la livrée de l’A110 victorieuse en 1973, menée à l’époque par Jean-Luc Thérier et Jacques Jaubert (devant une Fiat 124 Rallye 1800). Elle possède aussi des jantes de 18 pouces Grand Prix finies en Blanc Brillant, ainsi que des logos d’ailes et monogrammes Alpine Noir Brillant.

L’habitacle fait lui la part belle au microfibre, avec une signature brodée « World Champion 1973 » sur les sièges baquets Sabelt Racing. L’auto bénéficie aussi d’un pédalier Sport et d’un repose-pied passager en aluminium. Sous le capot, on retrouve le quatre cylindres de 1,8 litres dans sa version à 300 chevaux comme sur les S, GT et R. Côté châssis, l’A110 San Remo 73 opte pour la définition de la GT avec des réglages moins fermes que ceux de la S.

89 000€ et 200 exemplaires

L’A110 San Remo 73 sera limitée à 200 exemplaires, au prix élevé de 89 000€. Un tarif copieux sachant que l’A110 démarre à 62 500€ et l’A110 GT de 300 chevaux à 72 500€. Mais grâce à son équipement de série et surtout à sa rareté, cette A110 très spéciale devrait vite trouver ses clients comme les précédentes éditions spéciales de la voiture.