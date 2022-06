Alpine A110 Tour de Corse 75 : une icône du rallye réinterprétée

Avec sa robe parfaitement de saison, l’Alpine A110 Tour de Corse 75 s’inspire, comme son nom l’indique de la voiture alignée sur le Tour de Corse en 1975.

Taillée pour le rallye, l’Alpine A110 Tour de Corse 75 allie agilité et performance grâce à son châssis et à son moteur de 300 chevaux, plongeant ses passagers dans les sensations du Tour de Corse, le rallye aux 10 000 virages.

Côté design, la livrée bi-ton iconique noire et jaune est complétée par des éléments graphiques noirs et blancs, caractéristiques du « Tour de Corse 75 ». La signature « Tour de Corse 75 » apposée sur l’aile avant gauche est complétée par un motif emblématique sur les portières reprenant la thématique, un liseré blanc sur le capot, et le n° 7 subtilement apposé sur l’arrière en référence à la berlinette de rallye de l’époque.

Les jantes 18 pouces Grand Prix blanc brillant et leurs étriers de frein Brembo orange affichent également l’esprit de compétition de cette série limitée.

À l’intérieur, les sièges baquets Sabelt Racing sont brodés au nom du Tour de Corse 75 et peuvent recevoir un harnais compétition.

Exclusive, l’Alpine A110 Tour de Corse 75 est limitée à 150 exemplaires dans le monde, et reçoit une plaque numérotée de 1 à 150.

Cette édition limitée est aussi équipée du nouveau système multimédia Alpine avec connectivité AndroidAuto et Apple Carplay. En France, elle sera réservable via l’application Alpine à partir du vendredi 17 juin matin à 9 heures, au tarif de 80 000 €.