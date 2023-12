Tuée par le Malus - Toyota GR Yaris, salut l'artiste

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

Même Audi n’avait pas osé aller aussi loin que ça à l’époque de la très élitiste A1 Quattro puis de l’excellente S1. Totalement inconnu du genre des citadines sportives jusqu’au milieu de la précédente décennie, Toyota s’est d’abord un peu dévergondé avec son ancienne Yaris GRMN aux réglages rigolos avant de se lancer dans le projet le plus fou de toute l’histoire des citadines sportives de grande série : apparue au début de l’année 2021, la GR Yaris possède quatre roues motrices comme l’ancienne Audi S1 mais avec une transmission nettement plus sophistiquée que cette dernière.

Conçue sur une carrosserie à trois portes sur mesure (ce qui n’existe plus du tout chez les citadines), elle possède aussi un trois cylindres turbo 1,6 litre de 261 chevaux, signant un record de puissance absolu chez les citadines en excluant la Mini GP (une série limitée de 306 chevaux à l’efficacité dynamique inférieure). De quoi surclasser largement toutes les concurrentes au registre des performances, mais aussi souffrir du malus écologique français : disponible à partir de 37 400€ en version pack Premium, elle recevait déjà 18 700€ de malus en 2023 au minimum. Pour 2024, ce malus grimpera à 35 346€ au minimum en raison de ses 186 g/km de CO2 qui ne correspondent pourtant pas à une consommation gargantuesque dans la vie de tous les jours. Elle s’affichera donc au minimum 72 346€, quasiment ce que valait une BMW M4 neuve en 2014 !

Disponible uniquement en stock

Il est toujours possible d’acheter une Toyota GR 86 en France actuellement, mais uniquement en stock. Et pour ceux qui rêvent encore d’une citadine sportive à la fois abordable et passionnante à conduire, il faudra désormais attendre de voir ce que vaudront les Alpine A290 et autres futures Volkswagen ID.2 GTI électriques.