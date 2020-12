Les essais de Soheil Ayari - Mini JCW GP : 306 ch dans une Mini !

Depuis plusieurs années, les versions John Cooper Works représentent les déclinaisons sportives de la citadine d’origine britannique. Et pour les quelques chanceux, qui en voudraient encore plus, il existe la série limitée GP. Apparue pour la première fois en 2006 avec la génération dénommée (R53), elle développait 218 ch. Depuis peu est arrivée la nouvelle, qui s’inspire directement du concept JCW GP dévoilé en 2017. Si les précédentes étaient spectaculaires, ce n’était rien par rapport à l’actuelle qui fait encore plus fort dans le genre. Si vous aimez la discrétion, passez votre chemin.

Au programme, un bouclier avant très largement ajouré et une large calandre teintés de rouge, des jantes 18 pouces allégées au design spécifique et chaussées de pneus Hankook S1 Evo Z développés pour l’occasion, des élargisseurs d’ailes en carbone, une double sortie d’échappement et surtout un énorme aileron de toit. Impossible de la rater.

Dans l’habitacle, moins d’exubérance. On retrouve la planche de bord classique des Mini avec l’écran central multimédia circulaire, mais certaines particularités sont au rendez-vous comme l’instrumentation numérique inédite, les sièges sport ou la partie droite sérigraphiée avec le numéro de l'auto, 3 000 exemplaires de cette Mini GP étant seulement disponibles.

Au vu du design, on était en droit d’attendre une mécanique à la hauteur de ce plumage. Mini a donc installé sous le capot aux forceps – il ne reste pas 1 cm² de disponible – un 2.0 quatre cylindres turbo développant la bagatelle de 306 ch et 450 Nm de couple, une motorisation inaugurée sur le Clubman JCW, couplé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports Cela s’accompagne d’autres évolutions comme la diminution de la hauteur de caisse de 10 mm, le durcissement des suspensions, l’élargissement des voies de 36 mm à l’avant et 22 mm à l’arrière et surtout l’introduction d’un différentiel à glissement limité. Tout cela va de pair avec une cure d’amaigrissement, comme le prouve la disparition de la banquette arrière, ce qui permet à cette Mini de revendiquer un poids de 1 295 kg.

Sur le papier, les performances sont séduisantes avec un à 0 à 100 km/h abattu en 5,2 s et une vitesse maximale de 265 km, mais qu’en est-il sur piste ? Verdict avec notre pilote-maison, Soheil Ayari, sur le circuit de la Ferté Gaucher.

À retenir

Il est bien dommage que cette Mini GP ne soit pas aussi efficace que son look le suggère. Si le moteur ne souffre d'aucun défaut, on ne peut que regretter le manque de rapidité de sa boîte de vitesses et son côté sous-vireur.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/