Les essais de Soheil Ayari - Toyota GR Yaris vs Supra 2.0, les sœurs que tout oppose

La Toyota Supra a fait son grand retour pour une cinquième génération en 2019 après une pause de près de 20 ans, avec une fiche technique très proche de son aînée : un six cylindres en ligne 3.0 turbo envoyant 340 ch et 500 Nm aux roues arrière, la principale concession étant qu'une boîte de vitesses manuelle à huit rapports sert désormais d'intermédiaire entre ces deux extrémités. Nous l'avions bien évidemment confiée à Soheil Ayari et son bilan était plus que positif, la trouvant non seulement saine et efficace mais aussi particulièrement amusante à conduire. Deux ans plus tard, la marque japonaise a décidé de lui donner une petite sœur sous le capot de laquelle se trouve un 4 cylindres 2.0 turbo de 258 ch et 400 Nm, le reste étant virtuellement identique, de la transmission au différentiel à glissement limité. Certes, le 0 à 100 km/h nécessite quasiment une seconde de plus pour être effectué, à 5,2 s, mais il y a sinon de nombreux avantages à l'avoir amputée de deux cylindres : elle perd au passage 100 kg, à désormais 1 400 kg, le moteur plus court fait que la répartition des masses est parfaite, à 50/50, et le tarif s'allège de 12 000 €, à 53 900 €, ce qui ne gâche rien.

Cette descente en gamme permet de rejoindre une Toyota Yaris en pleine ascension. La petite japonaise nous régalait déjà de ses versions TS, descendantes dignes des GTI d'antan, et la génération précédente nous avait gratifiés d'une extraordinairement radicale GRMN, mais la nouvelle venue, la GR, franchit encore un cran. Carrosserie spécifique trois portes, ailes généreusement gonflées, 3 cylindres 1.6 (le plus gros de la production automobile actuelle) développant grâce à un turbo 261 ch et 360 Nm, boîte de vitesses manuelle à six rapports et transmission intégrale permanente. Le tout pèse 1 300 kg et abat le 0 à 100 km/h en 5,5 s. Un chiffre très proche de la Supra 2.0 ! Mais ça n'est pas tout : ajoutez 2 000 € au tarif de base de 35 600 € et vous obtenez le pack Track comprenant des jantes forgées de 18 pouces, des pneus Michelin Pilot Sport 4 et un différentiel à glissement limité pour chaque train de roues. Une véritable mini-WRC !

Sur le papier, la Supra 2.0 semble avoir un léger avantage sur la GR Yaris, mais la piste froide et trempée du Circuit du La Ferté Gaucher sert d'égaliseur. Laquelle aura la préférence de Soheil Ayari ? Découvrez-le dans la vidéo ci-dessus.

Prix de nos modèles d'essai - Toyota Supra 2.0 Fuji Speedway : 58 900 €, Toyota GR Yaris Pack Track : 37 600 €

À retenir

La Toyota Supra 2.0 n'a pas démérité, Soheil retrouvant avec plaisir son équilibre extraordinaire permettant les dérives les plus extrêmes avec un tel pilote à son volant. Mais la GR Yaris a été pour lui un véritable coup de cœur grâce à son moteur très coupleux bas dans les tours et sa transmission intégrale permettant des passages en courbe à l'équerre digne du Trophée Andros. Au point qu'il pourrait bien craquer…

