La nouvelle BMW M3 CS Touring est un break assez fou

Bmw continue de s’énerver sur ses super-sportives de la famille M3. Après l’énorme break M5 Touring, qui souffre hélas d’une masse pachydermique à cause de son groupe motopropulseur très puissant (727 chevaux) mais aussi très lourd, la marque à l’hélice dévoile sa version extrême du break M3 Touring.

Reprenant le traitement « CS » déjà appliqué au coupé M3 et à la berline, il voit la puissance de son six cylindres en ligne suralimenté passer à 550 chevaux (contre 530 pour la M3 Touring normale) avec 650 Nm de couple en pointe. Le niveau de préparation est le même que sur les deux autres membres de cette famille CS très énervée avec une carrosserie plus voyante qui comprend des éléments en plastique renforcé de fibre de carbone (permettant d’économiser 15 kg sur la balance en comptant aussi les sièges baquets en carbone), une suspension plus affûtée et des pneus semi-slicks.

De gros catapultages et de la glisse

Dans cette configuration, le « petit » break de BMW abat le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et le 0 à 200 en 11,7 secondes avant d’atteindre 300 km/h en vitesse de pointe. A l’accélération, il fait donc mieux que la M5 Touring et l’Audi RS 6 GT que nous avons récemment essayé sur Caradisiac.

La voiture reste par ailleurs une transmission intégrale favorisant le train arrière, capable de devenir une authentique propulsion pour ceux qui veulent jouer à faire de la fumée en passant par les portières. Sur le papier, c’est le break thermique le plus performant de la planète (même si la Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo électrique peut peut-être la battre au chrono sur circuit).

Chez nous, elle coûtera 165 500€ (au lieu de 124 300€ pour la M3 Touring de 530 chevaux). Auxquels il faudra ajouter les 70 000€ du malus écologique français 2025 (ou les 60 000€ du malus 2024 en attendant que ce dernier soit définitivement adopté).