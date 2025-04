Renault lance son nouveau Koleos et s'associe à l'horloger Lip pour une série très spéciale !

Renault n'en finit plus d'étendre sa gamme de SUV. Après l'Austral, le "coupé" Rafale, et bien entendu l'Espace VI, la marque souhaite encore étoffer son offre sur le marché européen avec le troisième opus du Koleos, jusqu'ici réservé au marché coréen où il est fabriqué. Reprenant la plateforme du SUV chinois Geely Monjaro (grâce à une collaboration avec le géant de l'Empire du Milieu qui détient 34 % de Renault Corée), celui-ci domine la gamme avec une longueur de 4,78 m.

Par ailleurs, il se distingue avec une motorisation hybride de 245 ch délivrés aux quatre roues (prélevée dans les étagères du partenaire), composée d'un quatre cylindres 1.5 turbo essence de 144 ch à cycle Miller, et de deux électromoteurs intégrés à une boîte auto DHT. Fort de 136 ch, le premier peut mouvoir seul le véhicule sur certaines phases de roulage tandis que le deuxième, un alterno-démarreur de 82 ch, recharge la batterie.

Chic et de bon goût...

Contrairement à l'Espace, le nouveau Koleos ne propose ni sept places ni banquette coulissante, mais il réserve aux passagers une place aux jambes de limousine grâce à un empattement de 2,82 m (8 cm de plus que le frangin). Mieux, son coffre propose un volume de chargement de 612 dm3. Surtout, l'habitacle se veut soigné et high-tech avec notamment des matériaux flatteurs et trois grands écrans sur la planche de bord, dont un pour le passager comme le veut la tendance actuelle sur les grands SUV prémiums.

Si une sportive mouture Esprit Alpine sera de la partie, Renault prévoit également un traitement luxueux sur les finitions hautes, notamment l'Iconic, forcément dotée d'une sellerie vegan bi-ton. Mais le Losange a décidé d'aller encore plus loin en s'associant à l'horloger français Lip, chronométreur officiel du Grand Prix de France Historique, pour créer une série limitée ultra-raffinée.

Reconnaissable à son exclusive teinte marron "Auburn" rehaussée d'un liseré jaune or en haut de la ceinture de caisse, ce Koleos ne ménage pas envahir les beaux quartiers. Outre une sellerie en cuir véritable et des placages en ronce de noyer (un grand retour chez Renault !), la série spéciale du grand SUV recevra une inédite montre Lip sur sa planche de bord. Une démarche qui n'est pas sans rappeler celle du DS 7 Crossback à chronographe B.R.M. escamotable.

Le responsable marketing chargé de la promotion du modèle, Jean-Michel Balloches, ne tarit pas d’éloge sur le haut pouvoir de séduction de sa progéniture : "Renault et Lip convergent vers un Koleos au confort ouaté. Lors des balades dominicales, son haute-fidélité finement ajusté, les passagers se délecteront des délicieux effluves de cuir et boiseries rappelant les Renault Baccara d’antan. Une époque où le kangourou avait le dessus sur les dessous lâches et sans poche. Une époque où le sens de l'accueil l’emportait sur l'apparence."

Une déclinaison au poil pour ce véhicule qui, hélas, ne sera pas à la portée de toutes les bourses, avec un ticket d'entrée estimé à plus de 50 000 €. D'un autre côté, difficile d'imaginer une large effusion en France, où l'association des deux appellations frappe sous la ceinture. Souhaitons à Renault un vif succès dans les pays non francophones. C'est la raison pour laquelle la mise sur orbite du Koleos Lip, initialement prévue à Montcuq, aura finalement lieu à Istanbul.