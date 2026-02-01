Ce sont plus de dix nouveaux modèles que nous vous proposons maintenant. Pratiquement tous sont encore au stade de prototypes et ils sont fortement camouflés, mais ils sont en phase de finalisation. C’est-à-dire qu’à l’issue des essais de validation, les modèles de série devraient être dévoilés dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Le lancement commercial de ces modèles devrait intervenir en 2026, vers la fin de l’année pour la plupart d’entre eux. La plupart de ces modèles seront sans doute mis à l’honneur lors du prochain Mondial de l’automobile qui aura lieu à Paris en octobre.

Audi A2 e-tron

Audi n’a pas eu de chance avec la première Audi A2 qui a été commercialisée de 2000 à 2005. Trop chère à l’achat, difficile à réparer parce qu’elle utilisait une structure entièrement en aluminium, elle n’a pas connu le succès escompté. Mais Audi croit toujours qu’il y a de la place dans sa gamme pour une carrosserie « monospacisante », une auto d’un faible gabarit, mais disposant d’une belle habitabilité. Plus de vingt ans après sa disparition, l’Audi A2 va renaître, mais avec une motorisation électrique. La nouvelle A2 e-tron (un patronyme qui n’a rien d’officiel, elle pourrait aussi se nommer Q2 e-tron) devrait mesurer 4,30 m de long environ, soit trente-cinq bons centimètres de plus que l’A2 originelle. Inspiré du concept-car Ai : Me de 2019 et de la précédente A2 ce modèle viendra se loger entre l’Audi A1, qui est condamnée et l’Audi A3, remplacée par une Audi A3 e-tron en 2028. Elle prendra la place également du SUV Audi Q2. Afin de rester dans l’air du temps, la future A2 e-tron sera présentée comme un crossover, avec quelques attributs de SUV, comme des protections de bord d’ailes et de bas de caisse.

Audi RS3 GT

Le moteur thermique n’est pas mort chez Audi, mais le moteur cinq cylindres essence (2.5 TFSI) vit ses dernières années de production. Afin de partir en beauté, la marque allemande prépare une version spéciale de son Audi RS3 qui pourrait se nommer Audi RS3 GT. Cette nouvelle Audi RS3 GT soigne son style et sur le prototype on découvre un extracteur d’air imposant, un becquet retravaillé, une lame proéminente à l’avant, des petits déflecteurs sur les bords du bouclier et un système de freinage qui se pare de beaux étriers bleus. Cette auto devrait être proposée en série limitée à un tarif assez élevé (selon nos estimations : 85 000 €) avec une motorisation cinq cylindres affûtée qui devrait dépasser les 400 ch, puisque 400 ch c’est la puissance de l’Audi RS3 actuelle. Si la RS3 GT existe en Sportback on ne sait pas encore si une version RS3 GT Berline est également prévue.

BMW i3 et BMW Série 3

Après le SUV BMW iX3, c’est au tour de la berline BMW i3 de faire ses grands débuts et de s’équiper d’une plateforme « Neue Klasse » conçue pour les nouveautés électriques de BMW. Une nouvelle base technique dont qui ne concernera pas la BMW Série 3 qui pour sa part utilisera toujours une plateforme CLAR tout en bénéficiant d’un restylage important de manière à afficher le style « Neue Klasse ». Une identité stylistique « Neue Klasse » qui consiste surtout à disposer d’une face avant similaire à celle des nouveaux modèles électriques de la marque. Pour différencier une BMW Série 3 d’une BMW i3, il suffira de jeter un coup d’œil à la partie arrière de l’auto, outre les sorties d’échappement de la voiture à moteur thermique, la BMW Série 3 affiche au niveau de la porte arrière un vitrage différent, tandis que la différence de ligne de toit commence au niveau du montant A. Sur la BMW i3 électrique, le toit est plus haut à l’arrière et sa pente est plus prononcée que sur le modèle thermique.

BMW X5 et BMW iX5

Toujours en période de mise au point, si les futurs SUV X5 et iX5 affichent la calandre « Neue Klasse » inaugurée par le BMW iX3, ils ne s’équiperont pas de la plateforme du même nom et resteront fidèles à la plateforme CLAR qui est modernisée pour accueillir toutes sortes de motorisations. Ainsi elle pourra accepter les motorisations électriques du futur iX5 et même une pile à combustible pour le futur BMW X5 Hydrogen qui sera commercialisé en 2028. Le BMW X5 (photo) quant à lui restera fidèle à des motorisations thermiques essence et diesels ainsi qu’à des motorisations hybrides rechargeables.

Mercedes « Baby » G

Un modèle reprenant le style du célèbre tout-terrain Classe G mais d’une taille plus compacte que lui et qui ne sera disponible qu’avec des motorisations électriques, voici en quelques mots ce que sera le futur « Baby G » de Mercedes. Si on l’appelle encore « Baby G » (alors qu’il est assez grand), il est fort possible que la marque allemande choisisse un autre patronyme pour ce modèle (peut-être tout simplement « Classe g »). Ce modèle va devenir un concurrent du « Baby Defender » que Land Rover prévoit de produire dans quelques années. Moins grand et moins haut que le Classe G, ce modèle disposera d’un habitacle accueillant et n’utilisera pas le châssis à échelle de l’actuel Classe G, mais une plateforme qui est sans doute dérivée de la MMA de la Mercedes CLA et qui est spécialement modifiée pour ce « Baby G ». Comme le Classe G, le « Baby G » devrait être capable de pratiquer le tout-terrain et d’être à l’aise en franchissement.

Mercedes GLB Hybride

Alors que le Mercedes GLB EQ électrique est déjà en vente (à partir de 55 900 €) et sera en concession en mars, le GLB disposant de motorisations hybrides se fait attendre et n’arrivera dans les mêmes concessions que cet été. Doté d’un style similaire à celui du modèle électrique, le Mercedes GLB Hybride mesure 4,73 m et est disponible en versions cinq ou sept places. Il est aussi haut de gamme que le modèle électrique et s’équipe, comme lui, de la nouvelle plateforme MMA, inaugurée par la Mercedes CLA. Il disposera aussi des mêmes motorisations essence hybrides 48 volts que la CLA affichant des puissances de 163 ch et de 190 ch. Le moteur de 136 ch que l’on trouve sur la CLA pourrait en revanche ne pas être disponible en France.

Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé

La présentation de la Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé s’approche et Mercedes communique déjà sur ce modèle en faisant intervenir rien moins que Brad Pitt et George Russell dans une petite vidéo. L’acteur américain y joue le propriétaire de ce nouveau modèle électrique, quant au pilote de F1, il joue le rôle d’un voiturier chargé de déplacer ce véhicule… Cette auto est basée sur la nouvelle architecture haute performance AMG.EA, réservée aux futurs modèles électriques de chez AMG. Le groupe motopropulseur électrique de la Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé est constitué de trois moteurs électriques inédits (un à l’avant, deux à l’arrière). Il s’agit de moteurs électriques à flux axial, développant une puissance de plus de 1 000 ch. La plateforme AMG.EA dispose bien entendu d’une architecture électrique de 800 volts et l’on pourra ainsi recharger plus rapidement les batteries de forte capacité qui équipent cette nouvelle Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé.

Mercedes-AMG Grand SUV

Encore bien camouflé, le futur grand SUV de Mercedes-AMG poursuit ses essais avant une présentation qui devrait avoir lieu en fin d’année. Ce modèle est 100 % électrique et bénéficie de la nouvelle plateforme AMG.EA conçue pour les modèles performants de la division sportive AMG de Mercedes. AMG a le droit aussi d’utiliser pour ses nouveaux modèles électriques des motorisations à flux radial qui sont plus performantes que les traditionnelles motorisations à flux radial. La puissance de ce modèle devrait avoisiner, voire dépasser, les 1 000 ch et ses performances devraient être d’un haut niveau.

Porsche 718 Boxster Electric

La période des essais de mise au point de cette Porsche Boxster Electric s’éternise. Les premiers prototypes ont été vus sur la route en 2022, mais il est dit que cette auto sera présentée vers la fin de l’année et commercialisée dans la foulée. Il faut dire que le constructeur Porsche n’a pas été heureux avec la société Northvolt qui devait lui fournir des batteries « hautes performances », mais qui a fait faillite le 12 mars 2025. Porsche a dû chercher un nouveau fournisseur pour ces batteries qui seront placées derrière les sièges puisque la Boxster va inaugurer une plateforme dont l’architecture appelée « e-core » a nécessité un lourd investissement de la part de Porsche. Cette plateforme à architecture « e-core » servira chez Porsche à la Boxster, à la Cayman, mais aussi à la future génération de TT de chez Audi. Alors que Porsche ne voulait pas de motorisations thermiques dans la nouvelle Porsche 718 Boxster, la marque a, semble-t-il, changé d’avis dernièrement. On vous explique tout cela avec la Cayman Electric.

Porsche 718 Cayman Electric

La future Porsche Cayman Electric a entamé ses essais un peu après la Boxster Electric, mais elle est au même point qu’elle actuellement. Elle aussi bénéficie de l’architecture « e-core » qui permet de placer les batteries le plus bas possible derrière les sièges afin de disposer d’un centre de gravité le plus bas possible et pratiquement au centre du véhicule. Cette architecture spéciale permet aussi au conducteur d’être assis très bas dans l’auto, ce que ne permet pas l’architecture dite « sandwich » de la plupart des véhicules électriques. Face à des ventes de véhicules électriques qui sont loin des ambitions avouées de Porsche, la marque est revenue sur son désir de n’avoir que des motorisations électriques pour ses nouvelles générations de Boxster et Cayman. Tout d’abord les modèles haut de gamme actuellement en vente (Porsche718 Spyder RS et Porsche Cayman GT4 RS) vont poursuivre leur carrière commerciale avant que n’arrivent d’autres modèles thermiques qui les enverront à la retraite. Mais pour cela, il faudra que la plateforme de la Cayman Electric (et aussi de la Boxster Electric) soit modifiée au niveau du berceau arrière afin de recevoir une motorisation thermique. Cette nouvelle génération de Cayman et Boxster thermiques sera très haut de gamme, à l’image des actuels modèles qui sont encore en vente.

Smart #2

Afin de disposer d’une nouvelle Fortwo (qui se nommera Smart #2) vraisemblablement pour la fin de l’année, la marque Smart qui est la propriété du groupe chinois Geely et de Mercedes effectue des essais avec une auto très camouflée qui affiche le profil de l’ancienne Smart Fortwo. On devrait avoir une idée plus précise de cette auto lors du Salon de Pékin qui se déroulera du 24 avril au 3 mai, car la marque a décidé d’y présenter un prototype de cette mini-citadine. Alors que la marque, depuis qu’elle est en partie sous pavillon chinois ne commercialise que des autos dépassant les 4 mètres de long, elle revient à ses premiers amours avec une mini-citadine qui s’équipe d’une base technique ECA (Electric Compact Architecture) provenant de chez Geely qui se charge de toute la partie technique de cette Smart # 2.

Volkswagen ID.Polo et ID.Polo GTI

La petite Polo électrique arrivera à l’été 2026 et Volkswagen nous propose des images de cette auto vêtue d’un beau camouflage. La marque nous présente dans la même configuration, la Volkswagen ID.Polo GTI (photo), celle qui sera le haut de gamme de cette nouvelle famille ID.Polo. Comme la Volkswagen ID.Polo, cette citadine électrique s’équipe de la plateforme MEB + et mesure 4,05 m de long. Sous son capot (c’est une traction) on trouve un électromoteur de 226 ch, alors que la ID.Polo « Normale » se contentera d’une motorisation dont la puissance maximale sera de 211 ch et qu’elle existera aussi avec des motorisations moins puissantes. L’ID.Polo pourra être équipée en fonction des versions d’une batterie LFP de 37 kWh ou NMC de 52 kWh, c’est cette dernière qui équipera la GTI. Avec la batterie la plus grosse, l’autonomie pourrait atteindre les 450 km.

Volkswagen ID. 2 Cross

C’est un show car dévoilé au dernier Salon de Munich qui nous fait donne une idée assez précise de ce que sera le SUV citadin électrique de Volkswagen. Celui que l’on nomme pour le moment Volkswagen ID.2X ou Volkswagen ID.2 Cross, reprend la même base technique que la petite ID.Polo. Haut sur roues, il sera capable de rouler plus facilement dans les chemins caillouteux, sans être pour autant un vrai tout-terrain. Ce petit SUV citadin mesure dans les 4,20 m de long et devrait être proposé à un tarif de 30 000 € (hors bonus).

Volkswagen Golf GTI Edition 50

On ne se débarrasse pas si facilement d’une auto mythique. Et si l’heure a sonné pour les berlines électriques, la Volkswagen Golf à motorisation thermique reste fidèle au poste. Et parmi ses innombrables versions, la GTI fête cette année ses cinquante ans. C’est l’occasion pour la marque de lancer une version cinquante ans qui se nomme GTI Edition 50. Pour dompter la belle il faudra s’acquitter de 57 100 € et d’un malus conséquent de 28 413 €. Mais c’est le prix à payer pour cette auto qui dispose d’un bloc 2.0 Turbo de 325 ch et 420 Nm de couple, contre 300 ch et 400 Nm de couple pour la GTI « normale ». Et puis ce tarif permet aussi de disposer d’une auto qui équipée du Pack Performance (option à 4 050 €) a battu son propre record sur la célèbre Nordscheffle (la Boucle Nord du Nürburgring), en 7 minutes 43 secondes et 7 centièmes.