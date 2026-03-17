Qui veut rouler en rhinocéros d’Ace Ventura ?

À l’heure où le prix moyen d’une voiture neuve flirte en France avec les 36 000 euros, certains objets roulants -ou presque- deviennent soudainement très séduisants. Voici par exemple le rhinocéros mécanique issu du film Ace Ventura mis aux enchères pour une estimation entre 4 000 et 8 000 dollars. Des sommes équivalentes à une fourchette allant de 3 500 euros à 7 000 euros environ. Doté d’une calandre, de portières, d’un siège et même d’un petit ventilateur, il possède sur le papier les bases d’un véhicule étonnamment crédible. À condition d’avoir un certain sens de l’aventure.

Ce modèle grandeur nature long de plus de trois mètres servait aux scènes extérieures du long-métrage notamment celle devenue culte où Jim Carrey émerge -de manière disons mémorable- de l’arrière de l’animal. Restauré depuis, l’ensemble a perdu ses éléments mobiles au profit de pièces fixes en mousse et affiche aujourd’hui quelques stigmates du temps passé : peinture écaillée, traces d’usure et une certaine fatigue structurelle sont de la partie.

Déjà plus de 25 enchères

Sur le site Propestoreauction, le rhinocéros ne passe pas inaperçu. Près de 27 personnes se disputent déjà le lot avec une enchère en cours à 20 000 dollars (17 320 euros). Reste qu’avec un peu d’imagination, l’engin peut presque concurrencer les solutions de mobilité contemporaines. Certes, il manque encore quelques détails comme des freins ou une transmission. Mais enfin, face à l’inflation automobile, qui oserait vraiment faire la fine bouche ?