Taxi, Columbo, Tontons flingueurs : Peugeot ressort ses légendes du cinéma !

Peugeot veut (doit à tout prix) renouer le lien avec les Français, et cela passe aussi par un investissement marqué dans le secteur du cinéma. Le Lion est ainsi partenaire des festivals de Cannes et de l’Alpe d’Huez, mais aussi de la cérémonie des Césars. Le grand jeu, donc, ce que souligne aussi une exposition qui se tiendra jusqu’au 30 octobre au musée de l’aventure Peugeot, à Sochaux, et consacrée – devinez… - au septième art.

Les visiteurs re-découvrent ainsi des modèles qui se sont illustrés à l’écran, de la 403 cabriolet de Columbo aux incontournables 406 (de la série des Taxi, sans oublier des modèles dont les publicités ont marqué les esprits, au premier rang desquelles les 106 (« Chérie, tu me prêtes ta 106 ? ») et 206, cette dernière étant mise en avant dans le film Le sculpteur (voir ci-dessous).

Il est aussi question d’une approche plus immersive, avec l’accent mis sur des films tels que Subway, Les tontons flingueurs ou Minuit à Paris (liste non exhaustive), dans lesquels des Peugeot apparaissent à l’écran. Quant à la saga des Taxi, elle a même droit à un espace particulier, avec la possibilité de prendre place à bord d'une voiture pour une photo.

Une façon sympathique de renouer le lien avec le public, d’autant que la richesse des lieux ne se limite pas à cet événement temporaire. Le musée déploie ses merveilles sur une surface de 8 000 m2, ce qui permet de découvrir quelques 130 véhicules, auxquels s’ajoutent des deux-roues, les outils et autres objets ménagers qui participent pleinement du "mythe" Peugeot. Tous les ingrédients d'une exposition qui brille...même si manque à l'appel le moteur PureTech, lequel aurait pu prétendre au premier rôle dans un film d’horreur!