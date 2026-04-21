Les cascadeurs du film Taxi devaient apporter leur propre voiture (et parfois la casser)

Tout le monde se souvient du film Taxi, sorti dans les salles obscures françaises en 1998. Pour son scénario burlesque, sa Peugeot 406 blanche, ses Mercedes 500E disposant de « plus de puissance » et ses nombreuses scènes de cascades.

Mais saviez-vous que les accidents visibles dans le film n’étaient pas tous prévus ? C’est ce que raconte Vincent Baylé, pilote professionnel et cascadeur présent sur le tournage du film Taxi (avec des pointures comme Jean-Louis Schlesser, Jean Ragnotti, Henri Pescarolo, Raymond Touroul, Jutta Kleinschmidt, Jean-Pierre Jarier, Renaud Malinconi et Jean-Pierre Jabouille), aux journalistes du Motorhome en racontant une anecdote à peine croyable.

Il fallait venir avec sa voiture !

« A cette époque-là ils nous demandaient d’arriver avec nos propres voitures. Et d’ailleurs, il y a un des pilotes qui a perdu sa 205. A un moment, il y a eu un crash et ils l’ont gardé dans le film. Ce n’était pas prévu », explique-t-il face à Patrick Garcia et Adrien Raseta que vous connaissez sans doute par ailleurs.

Et ce pilote-là, c’est Romain Thiévin. Comme il l’a précisé sur sa page Facebook, la Peugeot 205 en question était une « Turbo D avec des jantes de Citroën AX Sport Cup », a-t-il écrit. « Ce jour-là, j’étais dans la 406 et j’avais prêté ma 205 à Renaud Derlot car elle avait la clim et un lecteur CD ! », ajoute-t-il.

Les pilotes touche à tout

Vincent Baylé, lui, s’est spécialisé depuis dans la mise au point dynamique des voitures. On lui doit notamment une partie du développement de l’Alpine A110 et de plusieurs Renault Mégane RS, ainsi que le record chronométrique réalisé par la Mégane RS R.26R en 2008.

Romain Thiévin, de son côté, vit désormais à Las Vegas où il possède son école de pilotage et de stages. Vous le connaissez pour ses passages dans l’émission Fast Club à partir de la fin des années 2000.