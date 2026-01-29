Rareté et beauté sur le stand Alfa Romeo de Rétromobile 2026

Fondée en 1910 à Milan, la marque Alfa Romeo est riche d’une histoire impressionnante. Venir à Rétromobile est alors incontournable pour la firme italienne. Pour cette édition 2026, trois modèles sont exposés.

La première est une 33/2 Periscopica datant de 1967, elle est considérée comme l’ancêtre de la famille 33. Le modèle exposé fut développé par Autodelta et elle fit ses débuts le 12 mars 1967 lors d’une course organisée dans la zone industrielle de Fléron, près de Liège en Belgique. Après sa présentation à la presse, elle est surnommée Periscopica à cause de la grande prise d’air située en hauteur. Sous son capot arrière se niche un petit V8 2.0 développant tout de même 270 ch !

Le deuxième modèle à ne pas rater est d’une grande élégance. Comme la Periscopica, elle hérite d’un surnom, Duetto, suite à un concours public lancé par la marque. En revanche, pour des raisons de droits d’auteur, Alfa Romeo ne pourra pas l’officialiser.

Officiel ou non, cela n’enlève rien à la beauté de cette auto. Pour remplacer la vieillissante Giulietta Spider, la marque fait appel à Pininfarina pour lancer un nouveau roadster. C’est ainsi qu’est né en 1966 la 1600 Spider aux formes arrondies. Le Spider Alfa connaîtra une très longue carrière, jusqu’en 1994 ! Seulement, c’est bien cette première phase qui reste la plus désirable pour tous les amateurs.

La dernière sur laquelle il faut s’attarder est un modèle très rare puisque deux exemplaires existent. Il s’agit d’un prototype 750 Competizione construit en 1955 dans le but de courir en compétition dans la catégorie des 1 500 cm3. Il est équipé d’un moteur à double arbres à cames de la Giulietta dont la cylindrée a été portée à 1 488 cm3. Le châssis a été confié à Abarth tandis que le dessin est l’œuvre de Boano. Malheureusement, cette magnifique auto restera à l’état de projet.

