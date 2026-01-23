Mercedes eSprinter châssis : carrossiers, à vos marques…

Le Mercedes eSprinter, autrement dit le Sprinter entièrement électrique de la marque à l’étoile, n’était jusqu’alors qu’un fourgon. C’est bien, un fourgon électrique, c’est pratique et polyvalent, cela permet de transporter plein de choses et de se faufiler dans les zones urbaines en silence et sans polluer l’air ambiant. Mais un fourgon ne peut pas tout faire, et trouve ses limites dans le grand catalogue de ces aménagements intérieurs. Pour aller plus loin, voir plus grand et s’ouvrir à plus de possibilités, il faut aller vers le châssis-cabine. Qui, comme son nom le laisse deviner, est composé de la cabine et d’un châssis nu et plat, libre d’accueillir tous les aménagements et équipements imaginables. Et c’est donc cette version châssis-cabine du Mercedes eSprinter qui fait aujourd’hui son apparition sur le marché. Il serait d’ailleurs plus juste de parler des versions, tant la gamme est vaste et les aménagements possibles multiples. Il peut ainsi être équipé d’une caisse grand volume pour la messagerie ou les déménagements, d’une caisse isotherme, d’une benne ou tri-benne avec ou sans coffre, d’une grue, d’un appareil de levage et bien d’autres encore.

De multiples configurations

Le Mercedes eSprinter châssis-cabine est proposé en deux longueurs de 5,90 m ou 6,70 mètres, sur des empattements de 3,66 m (le 37) de 4,32 m (le 42). Deux motorisations, développant 136 ou 204 chevaux, sont au catalogue ainsi que trois tailles de batteries, de 56, 81 ou 113 kWh, pour que chacun puisse avoir le choix selon son usage et ses besoins. Enfin, ce eSprinter se décline autour de quatre PTAC, de 3,5 t., 3,95 t., 4,15 t. et 4,25 tonnes, apportant des charges utiles variables selon la taille de batterie et la longueur du véhicule. En 3,5 tonnes, le eSprinter est proposé avec les batteries de 56 ou 81 kWh, comme pour les PTAC, de 3,95 t. et 4,15 t., tandis que la plus grande batterie de 113 kWh n’est disponible que sur le eSprinter de 4,25 tonnes de PTAC à empattement long. Cette offre large multiplie les combinaisons et permet ainsi de satisfaire un maximum de métier. À noter que ce eSprinter châssis est n’existe qu’en propulsion et en monte simple, c’est-à-dire sans possibilités de roues jumelées. Il n’est également proposé qu’en cabine simple, le double cabine n’étant pas au catalogue.

Côté recharge en courant alternatif, le chargeur de 11 kW triphasé est de série tandis que le 22 kW triphasé est en option. Ils permettent tous eux de recharger sur les boîtiers muraux ou sur les bornes de recharge publiques. L’option de recharge 115 kW (50 kW en standard) permet de recharger la batterie haute tension en courant continu sur une borne de charge rapide et de prolonger ainsi l’autonomie du eSprinter châssis sans avoir à attendre trop longtemps. Par exemple, la version 113 kWh se recharge de 10 à 80 % en 42 minutes environ et la 56 kWh en moins de 30 minutes.

L’autonomie de ce châssis-cabine est très variable, et dépend pour beaucoup de la carrosserie. Le constructeur annonce en tout cas une autonomie de 210 kilomètres WLTP avec la 56 kWh, environ 300 km avec la 81 kWh et 414 kilomètres avec la 113 kWh.