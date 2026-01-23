4. La qualité a un prix…
Le Mercedes eSprinter châssis-cabine est franchement le bienvenu dans la gamme des véhicules électriques du constructeur, et c’est un vrai plus pour les professionnels appelés à travailler ou intervenir fréquemment en ville. Adapté à biens des usages, le eSprinter châssis est un véhicule abouti, agréable et confortable en toutes circonstances.
Les tarifs de ce châssis eSprinter sont très variables puisque le prix total d’un tel véhicule dépend aussi et pour beaucoup de l’équipement choisi. Côté catalogue, il faut tout de même reconnaître qu’il n’est pas donné ce eSprinter : le premier prix est à 56 320 € HT. Et cela grimpe à plus de 89 000 € HT pour le 420 113 kWh. Ces prix s’entendent bien sûr sans équipement. Prenons l’exemple de notre véhicule d’essai. Le véhicule seul est vendu 59 080 € HT. Celui de cet essai, avec ses options, ses équipements et sa benne alu est vendu 99 614 € HT.
Caradisiac a aimé
-
Multiples possibilités de carrossage
- Confort de conduite
Caradisiac n'a pas aimé
-
Vitesse limitée à 90 km/h
-
Tarifs élevés
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|67 584 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD PRO 81 KWH
|NC
|78 752 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|70 884 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD SELECT 81 KWH
|NC
|82 052 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|67 710 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD PRO 81 KWH
|NC
|78 878 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|71 016 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD SELECT 81 KWH
|NC
|82 184 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|69 162 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD PRO 81 KWH
|NC
|80 660 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|72 462 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD SELECT 81 KWH
|NC
|83 960 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|69 288 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD PRO 81 KWH
|NC
|80 786 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|72 594 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD SELECT 81 KWH
|NC
|84 092 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|70 314 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD PRO 81 KWH
|NC
|81 482 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|73 614 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD SELECT 81 KWH
|NC
|84 782 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD PRO 113 KWH
|NC
|102 358 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|70 452 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD PRO 81 KWH
|NC
|81 620 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD SELECT 113 KWH
|NC
|105 664 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|73 758 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD SELECT 81 KWH
|NC
|84 926 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|71 892 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD PRO 81 KWH
|NC
|83 390 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|75 198 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD SELECT 81 KWH
|NC
|86 696 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD PRO 113 KWH
|NC
|104 000 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD PRO 56 KWH
|0 (wltp)
|72 036 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD PRO 81 KWH
|NC
|83 534 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD SELECT 113 KWH
|NC
|107 300 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD SELECT 56 KWH
|0 (wltp)
|75 336 €
|III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD SELECT 81 KWH
|0 (wltp)
|86 834 €
