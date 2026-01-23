Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Sprinter 3

Essai

Mercedes eSprinter châssis : carrossiers, à vos marques…

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Richard Pizzol

1  

4. La qualité a un prix…

 

Mercedes eSprinter châssis : carrossiers, à vos marques…

Le Mercedes eSprinter châssis-cabine est franchement le bienvenu dans la gamme des véhicules électriques du constructeur, et c’est un vrai plus pour les professionnels appelés à travailler ou intervenir fréquemment en ville. Adapté à biens des usages, le eSprinter châssis est un véhicule abouti, agréable et confortable en toutes circonstances.
Les tarifs de ce châssis eSprinter sont très variables puisque le prix total d’un tel véhicule dépend aussi et pour beaucoup de l’équipement choisi. Côté catalogue, il faut tout de même reconnaître qu’il n’est pas donné ce eSprinter : le premier prix est à 56 320 € HT. Et cela grimpe à plus de 89 000 € HT pour le 420 113 kWh. Ces prix s’entendent bien sûr sans équipement. Prenons l’exemple de notre véhicule d’essai. Le véhicule seul est vendu 59 080 € HT. Celui de cet essai, avec ses options, ses équipements et sa benne alu est vendu 99 614 € HT.

Caradisiac a aimé

  • Multiples possibilités de carrossage

  • Confort de conduite

Caradisiac n’a pas aimé

  • Vitesse limitée à 90 km/h

  • Tarifs élevés

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 67 584 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD PRO 81 KWH NC 78 752 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 70 884 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 37 3.5T RWD SELECT 81 KWH NC 82 052 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 67 710 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD PRO 81 KWH NC 78 878 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 71 016 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 314 43 3.5T RWD SELECT 81 KWH NC 82 184 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 69 162 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD PRO 81 KWH NC 80 660 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 72 462 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD SELECT 81 KWH NC 83 960 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 69 288 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD PRO 81 KWH NC 80 786 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 72 594 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 43 3.5T RWD SELECT 81 KWH NC 84 092 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 70 314 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD PRO 81 KWH NC 81 482 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 73 614 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 37 4.0T RWD SELECT 81 KWH NC 84 782 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD PRO 113 KWH NC 102 358 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 70 452 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD PRO 81 KWH NC 81 620 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD SELECT 113 KWH NC 105 664 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 73 758 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 414 43 4.0T RWD SELECT 81 KWH NC 84 926 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 71 892 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD PRO 81 KWH NC 83 390 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 75 198 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 37 4.0T RWD SELECT 81 KWH NC 86 696 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD PRO 113 KWH NC 104 000 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD PRO 56 KWH 0 (wltp) 72 036 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD PRO 81 KWH NC 83 534 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD SELECT 113 KWH NC 107 300 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD SELECT 56 KWH 0 (wltp) 75 336 €
III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 420 43 4.0T RWD SELECT 81 KWH 0 (wltp) 86 834 €
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mercedes Sprinter 3

Mercedes Sprinter 3

SPONSORISE

Essais Utilitaire

Voir tous les essais Utilitaire

Fiches fiabilité Utilitaire

Voir toutes les fiches fiabilité Utilitaire

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu