Le Mercedes eSprinter châssis-cabine est franchement le bienvenu dans la gamme des véhicules électriques du constructeur, et c’est un vrai plus pour les professionnels appelés à travailler ou intervenir fréquemment en ville. Adapté à biens des usages, le eSprinter châssis est un véhicule abouti, agréable et confortable en toutes circonstances.

Les tarifs de ce châssis eSprinter sont très variables puisque le prix total d’un tel véhicule dépend aussi et pour beaucoup de l’équipement choisi. Côté catalogue, il faut tout de même reconnaître qu’il n’est pas donné ce eSprinter : le premier prix est à 56 320 € HT. Et cela grimpe à plus de 89 000 € HT pour le 420 113 kWh. Ces prix s’entendent bien sûr sans équipement. Prenons l’exemple de notre véhicule d’essai. Le véhicule seul est vendu 59 080 € HT. Celui de cet essai, avec ses options, ses équipements et sa benne alu est vendu 99 614 € HT.

Caradisiac a aimé

Multiples possibilités de carrossage

Confort de conduite

Caradisiac n’a pas aimé

Vitesse limitée à 90 km/h

Tarifs élevés