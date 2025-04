Le Mercedes eSprinter arrive en châssis

Il n'était que fourgon, le voici multiple… L'électrique Mercedes eSprinter est aujourd'hui disponible en version châssis. Les possibilités de carrossage ou d'équipements sont ainsi multipliées et ce eSprinter peut accueillir une benne ou une caisse grand volume, devenir plateau porte-voiture ou camion nacelle, être équipé d'une grue ou d'un bras de levage…

Le eSprinter châssis-cabine est décliné en deux longueurs, de 5,90 m ou 6,70 mètres, et quatre PTAC, de 3,5 t., 3,95 t., 4,15 t. et 4,25 tonnes. Il est proposé avec deux motorisations, développant 136 ou 204 chevaux, et trois tailles de batterie, de 56, 81 ou 113 kWh. Une offre volontairement large pour répondre aux métiers et usages de chacun.

En 3,5 tonnes, le eSprinter est proposé avec les batteries de 56 ou 81 kWh. Idem pour les deux PTAC suivants de 3,95 t. et 4,15 t., tandis que la grande capacité de 113 kWh n'est disponible que sur le eSprinter de 4,25 tonnes de PTAC. Rappelons ici que ces véhicules lourds électriques peuvent être conduits avec le permis B avec une vitesse limitée à 90 km/h.

En 56 kWh, l'autonomie est, selon le cycle mixte WLTP, de 210 kilomètres ; elle est d'environ 300 km avec la 81 kWh. Enfin, la 113 kWh apporte 414 kilomètres d'autonomie. Des données très théoriques puisque l'autonomie réelle dépendra du type d'équipement ou de carrossage. Une benne n’entraîne pas la même consommation d'une caisse grand volume. Les charges utiles vont d'un peu moins de 800 kilos à près de 1,4 tonne selon les versions.

Le chargeur 11 kW est livré de série, ce qui signifie que le 22 kW est une option, tout comme le 115 kW, pour une recharge rapide en courant continu. Il ne faut alors qu'un peu moins de 30 minutes pour que la version 56 kWh se recharge de 10 à 80 %.

Bon équipement de série

Cette version du eSprinter reprend les niveaux de finition habituels, Pro et Select. Sur la première, l'équipement de série s'avère plutôt complet et comprend notamment le système multimédia avec écran couleur tactile 10,25", l'allumage automatique des phares et le détecteur de pluie, les rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriques, la climatisation à régulation semi-automatique et plusieurs aides à la conduite comme le freinage d’urgence assisté ou les assistants de limitation de vitesse intelligent et de franchissement de ligne. La ligne Select inclut en plus le siège confort avec soutien lombaire réglable et accoudoir, le volant cuir, les phares LED hautes performances ou l'assistant de feux de route.

Comme pour le eSprinter fourgon, une e-PTO, ce qui signifie Electric Power Take Off, autrement dit une prise de force électrique, est désormais proposée en option. Elle est située dans le compartiment moteur et permet le raccordement d’équipements électriques de puissance pour alimenter les bennes, des appareils à bras, des convertisseurs de tension ou un compresseur par exemple.