Essai - Mercedes eSprinter (2024) : l'électrique digne de ce nom

Il était esseulé, modeste, un peu terne et sans grand attrait… Le voici multiple, efficace et pleinement digne de son étoile. La nouvelle génération du Mercedes eSprinter efface toutes les approximations et carences de la première version. Ce nouvel utilitaire totalement électrique va beaucoup plus loin et peut surtout s'adapter aux besoins de tous les professionnels. Il devient en effet une propulsion, le moteur électrique étant placé sur l'essieu arrière. Cette implantation élargit grandement l'offre, permettant de proposer ce Mercedes en fourgon mais aussi en châssis, simple et double cabine, avec toutes les transformations et aménagements que cela sous-entend. Mais les bennes et autre caisses grand volume devront attendre un peu, seuls les fourgons ayant droit de cité au lancement, avec deux longueurs au menu, L2 et L3. Le premier sur un empattement de 3,66 mètres mesure 6,10 mètres de long et le second, sur un empattement de 4,32 m flirte avec les 7 mètres.

Le "petit" est proposé avec le toit bas ou surélevé, le grand uniquement en toit surélevé. Les volumes utiles sont de 9 m3 pour L2H1, de 10,5 m3 en L2H2 et 14 m3 pour le L3H2. Il y a donc trois variantes de carrosseries sur ce fourgon électrique. Trois, c'est aussi les tailles de batteries, d'une capacité utile de 56 kWh, 81 kWh ou 113 kWh, sachant que les modèles avec la batterie intermédiaire ne seront commercialisés qu'un peu plus tard dans l'année.

Du lourd avec le permis B

La petite batterie de 56 kWh est disponible sur les deux empattements et en 3,5 et 3,88 tonnes de PTAC. L’autonomie est d'environ 200 kilomètres avec le 3,5 tonnes et de 220 km avec le 3,88 tonnes. Les batteries d'une capacité de 113 kWh apportent jusqu'à 440 kilomètres d'autonomie en cycle WLTP et même 536 kilomètres en cycle urbain. Ce sont là des données mises en avant par le constructeur et accessibles uniquement avec le eSprinter de 4,25 tonnes de PTAC. Il s'agit donc d'un poids lourd qui peut être conduit avec le permis B, le poids des batteries, 870 kilos ici, se déduisant de la masse pour passer sous les 3,5 tonnes. La vitesse est toujours limitée à 90 km/h pour les versions lourdes. À noter que la capacité de remorquage est au maximum de deux tonnes.

Pour ce qui est du moteur, il est proposé avec deux puissances de 100 ou 150 kW, soit environ 136 ou 204 chevaux. Le couple est de 400 Nm. Pour recharger ce eSprinter, c'est au choix courant alternatif ou continu. Le chargeur embarqué à une puissance maximale de 11 kW et il faut alors 5 h 30 pour faire le plein de la 56 kWh et 11 heures pour la 113 kWh. Le Sprinter peut aussi être chargé jusqu’à 115 kW avec une recharge rapide en courant continu. La charge de 10 à 80 % prend environ 28 minutes pour la batterie de 56 kWh et environ 42 minutes pour la batterie de 113 kWh, explique le constructeur.