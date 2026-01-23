Pour cet essai, nous circulons à bord d’un Sprinter 420 à empattement standard avec la batterie de 81 kW et la motorisation de 150 kW soit 204 chevaux. Le véhicule est équipé d’une benne en aluminium signée JPM, fabricant français basé dans l’Aveyron.

Châssis-cabine ou pas, ce véhicule est un Sprinter électrique. Pas de différence à bord entre les deux. La position de conduite est très bonne, la visibilité panoramique est du même niveau. Le tableau de bord accueille une instrumentation parfaitement lisible et l’écran tactile, simple d’usage, apporte toutes les informations nécessaires. Sur la route, le silence de fonctionnement est notable, même avec les équipements comme la benne ou la caisse grand volume dont on aurait pu penser qu’ils pourraient envoyer en cabine quelques grincements ou bruit de mouvement. Il n’en est rien. Ce châssis-cabine dispose en outre d’un très bon rayon de braquage et sa maniabilité est assez étonnante pour un véhicule de ce gabarit.

Les 204 chevaux de ce eSprinter apportent de franches accélérations, et seront utiles avec de fortes charges. Mais la limite de cette puissance est vite atteinte puisque ce Sprinter lourd ne peut dépasser les 90 km/h. Ce n’est clairement pas suffisant notamment pour s’insérer sur une voie rapide ou pour doubler. Au chapitre des petits griefs, il y a aussi cette curieuse impression au freinage. La pédale semble molle et le vrai freinage peut sembler se faire un peu attendre, c’est déroutant les premières fois.

Trois modes de conduite sont proposés, C pour Comfort, E pour Economic et MR pour MaxRange. Il y a aussi cinq modes de régénération. C’est beaucoup et pas sûr que les conducteurs les utilisent tous et souvent. Mais Mercedes a pensé à tout avec le mode D-Auto. Avec lui, la puissance de récupération est adaptée automatiquement et en temps réel à la situation grâce aux informations transmises par le radar, la caméra et les données de navigation. Ces modes de régénération se commandent via des palettes placées derrière le volant, ce qui reste le meilleur emplacement possible.

Au bilan de cet essai, notre consommation s’est établie autour des 29 kWh/100 km avec une benne vide, une valeur conforme aux annonces du constructeur.