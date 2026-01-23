5. La fiche technique du Mercedes eSprinter châssis
Les chiffres clés
|Mercedes Sprinter 3 III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD SELECT 81 KWH
|Généralités
|Finition
|SELECT
|Date de commercialisation
|14/11/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,88 m
|Largeur sans rétros
|2,02 m
|Hauteur
|2,35 m
|Empattement
|3,66 m
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|3
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|12 CV
|Couple
|400 Nm
|Puissance moteur
|204 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|314 km
|Capacité batterie
|81 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|90 km/h
|Emissions de CO2
|NC
|Bonus malus max
|ZERO
