Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Sprinter 3

Essai

Mercedes eSprinter châssis : carrossiers, à vos marques…

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Richard Pizzol

1  

5. La fiche technique du Mercedes eSprinter châssis

 

Globalement, les charges utiles vont d'un peu moins de 800 kilos à près de 1,4 tonnes selon les versions.
Globalement, les charges utiles vont d'un peu moins de 800 kilos à près de 1,4 tonnes selon les versions.

Les chiffres clés

Mercedes Sprinter 3 III (2) ESPRINTER CHASSIS CABINE 320 37 3.5T RWD SELECT 81 KWH
Généralités  
Finition SELECT
Date de commercialisation 14/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,88 m
Largeur sans rétros 2,02 m
Hauteur 2,35 m
Empattement 3,66 m
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 3
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 12 CV
Couple 400 Nm
Puissance moteur 204 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 314 km
Capacité batterie 81 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 90 km/h
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mercedes Sprinter 3

Mercedes Sprinter 3

SPONSORISE

Essais Utilitaire

Voir tous les essais Utilitaire

Fiches fiabilité Utilitaire

Voir toutes les fiches fiabilité Utilitaire

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu