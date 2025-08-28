Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes livre à Amazon un colis de 5 000 utilitaires électriques

Michel Holtz

Cette commande de l'entreprise de Jeff Bezos représente à elle seule 5% du marché des utilitaires VE en Europe qui fait plus que stagner, il est en recul de 9%, quand les camionnettes thermiques progressent.

La flotte Amazon sera composée d'e-Sprinter et e-Vito.

Quand un constructeur vend des voitures à une entreprise, il n’y a pas de quoi en faire tout un plat. Sauf si, en un seul contrat, ladite vente représente plus de 5% des immatriculations européennes d’une seule année. 

C’est le cas du deal que Mercedes vient de signer avec Amazon. L’Allemand va fourguer ses fourgons à l’Américain et, du coup, les 5 000 camionnettes à watts représentent une part non négligeable du chiffre annuel de l’étoile de Stuttgart en matière d’utilitaires VE, puisqu’elle n’en a vendu, en tout et pour tout, que 19 500 à travers la planète entière l’an passé.

5 pays pour 5 000 camionnettes

Cette grosse commande de la part du géant de l’e-commerce se compose, aux trois quarts, de gros fourgons e-Sprinter dont la batterie atteint 113 kWh lui assure une autonomie (WLTP) de 443 km. Un quart de la commande Amazon se compose quant à elle d’e-Vito, plus petits, dont les batteries jaugent 90 kWh avec une autonomie maximale de 475 km.

Le gros de la troupe de camionnettes électriques Amazon sera destinée à l’Allemagne, et le restant devrait être dispersé dans quatre autres pays, l'Autriche, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Les livraisons devraient être effectuées d’ici quelques mois, un délai plutôt court pour une telle commande, mais il faut avouer que Mercedes, tout comme les autres marques ne sont pas submergées de demandes pour leurs camionnettes à watts ces temps-ci.

Un marché en berne et des normes intenables

C’est que ce marché, qui n’était déjà pas folichon, a plongé de 9,1% en Europe l’an passé, alors qu’à l’inverse, celui des thermiques a progressé de 8,3%. Un très mauvais signal, alors que, comme pour les VP, les normes CAFE, même si elles sont lissées sur trois ans, vont s’appliquer aux utilitaires, comme le patron de Stellantis Europe, Jean-Philippe Imparato s'en est inquiété récemment. Il faudra beaucoup de commandes telles que celles de l’entreprise de Jeff Bezos pour que les constructeurs soient dans les clous en 2027.

