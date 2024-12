Les meilleurs et les pires émetteurs de CO2 : quels constructeurs sont prêts pour l'objectif CAFE 2025 ?

Même si de nombreux constructeurs, et de nombreux pays souhaitent une révision des objectifs CAFE 2025, jugés inatteignables, il n'est pas certains que l'Europe accède à cette demande. Ainsi, les émissions moyennes de la gamme de chaque constructeur devront (ou devraient) passer de 95 g/km à 81 g/km, sous peine d'une amende de 95 € par gramme excédentaire, et par voiture !

Mais face à cet impératif, qu'il reste à 95 grammes, ou qu'il passe à 81 grammes d'ailleurs, quels sont les constructeurs présents en France qui respectent déjà l'objectif, ou pas ?

Voici un tableau récapitulatif de la moyenne des émissions de leur gamme, par marque vendue en France, et sur les ventes françaises. Cela peut être un peu différent pour l'ensemble des ventes européennes, mais les rapports et les écarts entre constructeurs ne devraient pas être sensiblement différents.

Si l'on prend l'objectif de 81 g/km, 23 constructeurs sont dans les clous. Aucun problème bien sûr, pour les 12 marques qui sont 100 % électriques : BYD, Cadillac, Fisker, Geely, Hongqi, Leapmotor, Polestar, Seres, Smart, Tesla, Vinfast et XPeng. Parmi les constructeurs "non 100 % électriques", c'est MG qui s'en sort le mieux, avec 35 g/km en moyenne. Mais l'introduction dans leur gamme de modèles hybride non rechargeables, comme la MG 3, a fait grimper la moyenne de 22 grammes...

Land Rover, avec une gamme presque exclusivement hybride rechargeable, fait un excellent score de 38 g. Volvo s'en sort bien aussi, avec une gamme composée à 46 % d'électrique et 20 % de PHEV. Cupra, Fiat, Jaguar et Porsche sont à moins de 60 g, aidés les uns par les ventes en électrique (Fiat), les autres par celles en hybrides rechargeable (Porsche). Par chance pour eux, Mercedes et BMW sont aussi dans les clous des 81 grammes, avec 73 et 75 grammes, mais ce sont les dernières. Ensuite, 6 marques sont encore bien placées si la norme CAFE reste à 95 grammes : DE, Lexus, Opel, Audi, Mini et Peugeot.

Des marques françaises dans les clous ou presque, sauf Citroën, Dacia et Alpine

Mais où sont les marques françaises dans tout ça ? La meilleure est DS, avec 85 g en moyenne pour la gamme. Puis vient Peugeot avec 95 grammes, Renault avec 96 g et Citroën avec un médiocre 109 grammes. La marque aux chevrons paye une mévente de ses modèles hybrides rechargeables, mais surtout elle a tardé à proposer des modèles électriques, et la ë:C4 ne se vendait pas bien. L'arrivée de la ë:C3 devrait améliorer les résultats.

Enfin Dacia, avec 118 g en moyenne, est mal partie, quelle que soit la moyenne retenue. Et surtout, elle est passée de 101 g en 2023 à 118 grammes. Cela est dû à la chute brutale des ventes de la Spring, qui a cessé de bénéficier du bonus écologique au mois de janvier 2024.

Les constructeurs japonais sont de leur côté assez proches des 95 g, tout en les dépassant parfois. Ils vendent beaucoup d'hybrides, mais peu de 100 % électrique, ceci expliquant cela. Lexus passe si les 95 grammes sont maintenus, avec 90 g, mais Toyota et ses 101 devront faire encore des efforts. Honda, Mazda Suzuki et Nissan aussi.

Volkswagen, avec 111 grammes, est elle aussi bien loin des objectifs, alors que ses ventes de 100 % électriques patinent.

On passe ensuite dans le clan des très mauvais élèves, avec Seat, Alpine, Ferrari, Bentley ou encore Rolls-Royce, Aston Martin et Lamborghini, qui auront de toute façon du mal à atteindre les objectifs, et qui devront s'allier à d'autres constructeurs pour éviter les lourdes amendes (oui, c'est possible, les constructeurs ont le droit de se regrouper en "pool").

Rappelons encore une fois que nous analysons des résultats franco-français et que les chiffres européens peuvent être un peu différents. Et probablement plus mauvais en moyenne car la proportion de vente des VE en France (17 %) est supérieure à la moyenne européenne (14,8 %).

Sources : Autoactu.com et NGC-Data