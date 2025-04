Le Mercedes eVito va désormais plus loin

Déjà proposée sur le Mercedes eVito Tourer et l'EQV, la batterie d'une capacité utile de 90 kWh est désormais disponible sur le eVito fourgon. Cette version, qui n'avait jusqu'alors droit qu'à la batterie de 60 kWh et 300 kilomètres d'autonomie, voit désormais les choses en plus grand. Cette nouvelle batterie apporte une autonomie pouvant aller jusqu'à 474 kilomètres en cycle urbain et 397 kilomètres en cycle mixte, détaille le constructeur.

Du nouveau aussi du côté des moteurs électriques avec le choix entre deux puissances. Le 85 kW, soit 116 chevaux, est maintenu sur le eVito 119 et un 150 kW, soit 204 chevaux, vient compléter l'offre sur le eVito 129. Dans tous les cas, le couple est de 360 Nm. À noter que la vitesse maximale est limitée à 120 km/h avec le "petit" moteur et à 140 km/h ou 160 km/h en option sur la version 204 chevaux.

64 000 € HT pour commencer

Pour la recharge, ces fourgons reçoivent un chargeur embarqué AC avec une capacité de charge de 11 kW. En courant continu (DC), ce nouveau eVito peut être chargé sur une station de charge rapide jusqu'à 50 kW (série) de 10 à 80 % en environ 80 minutes et en 110 kW (option) en 40 minutes environ.

Le eVito 90 kWh est vendu en France à partir de 63 955 € HT. Il s'agit alors du eVito 119 Long 116 chevaux. En version XL, il est à 64 805 € HT. Le eVito 129 en 204 chevaux est à 66 800 € HT en Long et 67 650 € HT en XL. Ce tarif comprend « un forfait d’entretien pendant quatre ans de la chaîne de traction électrique, couvrant les travaux d’entretien conformément au carnet d’entretien et aux spécifications du fabricant pendant cette période, ainsi que le certificat de batterie jusqu’à 160 000 km ou huit ans », explique le constructeur.

Deux longueurs

Le eVito est toujours proposé en deux longueurs, à 5,14 mètres pour le Long et 5,39 mètres pour la variante Extra-longue, offrant un volume utile allant jusqu’à 6,6 m³. Du côté des équipements, ces eVito accueillent une riche dotation de série avec notamment le système multimédia MBUX, le démarrage sans clé ou la caméra de recul ainsi que de nombreux systèmes de sécurité et d’assistance comme le régulateur de vitesse, le freinage actif avec fonction de circulation transversale ou les assistants d’angle mort et de maintien dans la voie.