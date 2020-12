Essai : Mercedes EQV 300 : luxe électrique

EN BREF Déclinaison électrique du Classe V 6 ou 8 places 72 000 €

Vous connaissez la Mercedes Classe V ? Bien sûr… Ce grand et luxueux véhicule, cette référence dans sa catégorie. Un must, haut de gamme à tous les niveaux, confort et performances. Eh bien, le Mercedes EQV, c’est pareil : luxe, confort et performances. Mais en version tout électrique. Et pour le coup, cette version est une bonne cuvée. Le Mercedes EQV tient toutes ses promesses et ne pourra que satisfaire ses utilisateurs. Mais à qui s’adresse ce grand véhicule ? Aux taxis et chauffeurs privés bien sûr, mais aussi aux navettes d’hôtels, aux professionnels du service transport haut de gamme et éventuellement les familles.

L’EQV reprend une bonne partie des caractéristiques de la Classe V. Il reste un monospace au gabarit impressionnant, à la carrure très anguleuse. Ce modèle électrique est proposé en deux longueurs. Le premier affiche 5,14 mètres de long. Il est baptisé Long. Le second atteint quant à lui les 5,37 mètres de long. Il est dénommé Extra long. Il n’y a donc pas de version Compact en électrique.

Les deux versions de l’EQV sont des six places, avec à l’arrière et de série, deux rangs de deux fauteuils, tous individuels avec accoudoirs, coulissants et pouvant pivoter, en rang 1, pour « faire salon ». L’intérêt de l’Extra Long est d’augmenter le volume du coffre. 1 410 litres, contre au minium 1 000 litres pour le Long. Utile voire nécessaire dans la configuration huit places, incluant alors deux banquettes trois places. Pour un PTAC de 3 500 kilos, la charge utile du Long est de 686 kilos, elle est de 656 kg pour l’Extra Long.