Ce eSprinter châssis est proposé avec deux niveaux de finition, Pro et Select. L’équipement de série, très complet, accueille notamment le système multimédia MBUX avec écran couleur tactile 10,25", l’allumage automatique des phares et le détecteur de pluie, les rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriques, la climatisation à régulation semi-automatique mais aussi, et c’est spécifique à ce véhicule électrique, le siège conducteur chauffant et le chauffage électrique. Du côté des aides à la conduite, le freinage d’urgence assisté ou les assistants de limitation de vitesse intelligent et de franchissement de ligne figurent dans cette dotation. Un ton au-dessus, la finition Select inclut en plus le siège confort avec soutien lombaire réglable et accoudoir, le volant cuir, les phares LED hautes performances ou l’assistant de feux de route.

Ce châssis électrique est finalement comme le Sprinter châssis thermique. C’est exactement le même véhicule avec les mêmes prédispositions usine. La seule nouveauté est en fait la ePTO 12 volts, autrement dit une prise de force électrique, qui est désormais proposée en option. Elle est située dans le compartiment moteur et permet le raccordement d’équipements électriques de puissance pour alimenter les bennes, des appareils à bras, des convertisseurs de tension ou un compresseur par exemple.