Les secrets des concept-cars Citroën de Rétromobile 2026 expliqués en vidéo

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

On connaît Citroën pour ses modèles souvent qualifiés de révolutionnaires. Ils ne le sont pas tous, mais ils ont marqué les esprits par leurs spécificités, voire leur avant-gardisme. Et pourtant ! Le bureau d’étude de la marque a planché sur des projets bien plus futuristes que ce qu’on a vu sur la route, et ce, dès les années 50.

La très sérieuse maison Michelin avait beau être propriétaire du Double Chevron, et lui serrer la vis budgétairement à bien des égards, elle lui a longtemps laissé carte blanche sur le développement de technologies nouvelles, ce qui a donné naissance aux 2CV, DS, GS, CX, XM et autres Xantia Activa. Mais dans les années 50, on aurait pu avoir un engin ultra-aérodynamique et économique, comme en témoigne le projet C10, en forme d’aile d’avion. Ce n'est pas un concept de salon, mais bien un véhicule expérimental non destiné à être exposé, comme la maquette prêtée pour notre stand par Denis Huille, qui nous guide sur l'expo Citroën.

En 1980, le concept Karin étonnait par son design cunéiforme, qui n’est pas sans annoncer le Tesla Cybertruck avec quelques décennies d’avance. Le Karin comporte aussi des équipements visionnaires, comme la caméra de vision arrière. Huit ans plus tard, en 1988, l’Activa en mettait plein la vue avec ses lignes musclées et harmonieuses, dont bien des détails préfigurent les XM et Xantia visuellement. Ce concept comporte aussi quatre roues directrices qui, hélas, ne passeront jamais en série.

En 1994, au Mondial de Paris, la Xanae laissait entrevoir le premier Picasso, mais reposait sur une plate-forme de Xantia Activa, alors que modèle de série dérivera de la plus plébéienne berline Xsara. Chose peu connue, la Xanae vaudra à Citroën un procès intenté par le designer Antoine Volanis qui annonce en avoir tracé les premières esquisses. Ce monospace tout en ellipses annonce un autre monospace, l’Elo, concept révélé en décembre dernier.

Regorgeant de solutions astucieuses et montrant une belle gestion de l’espace à bord, l’Elo préfigure, espérons-le, une nouvelle tendance automobile où l’intelligence et la rationalité prendront le pas sur le m’as-tu-vu et le gaspillage de matière… N'oublions pas la C-Catcus de 2007 aux visées écologiques (et un petit air de Porsche 996 à l'avant), la 2CV de 1939 et la Traction Cabriolet 15-6.