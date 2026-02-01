Les secrets des concept-cars Citroën de Rétromobile 2026 expliqués en vidéo
Spécialement pour Caradisiac, Denis Huille, responsable de l’Aventure Citroën, livre de belles explications et anecdotes concernant les concept-cars et prototypes exposés sur le stand de la marque au double chevron. Passionnant !
On connaît Citroën pour ses modèles souvent qualifiés de révolutionnaires. Ils ne le sont pas tous, mais ils ont marqué les esprits par leurs spécificités, voire leur avant-gardisme. Et pourtant ! Le bureau d’étude de la marque a planché sur des projets bien plus futuristes que ce qu’on a vu sur la route, et ce, dès les années 50.
La très sérieuse maison Michelin avait beau être propriétaire du Double Chevron, et lui serrer la vis budgétairement à bien des égards, elle lui a longtemps laissé carte blanche sur le développement de technologies nouvelles, ce qui a donné naissance aux 2CV, DS, GS, CX, XM et autres Xantia Activa. Mais dans les années 50, on aurait pu avoir un engin ultra-aérodynamique et économique, comme en témoigne le projet C10, en forme d’aile d’avion. Ce n'est pas un concept de salon, mais bien un véhicule expérimental non destiné à être exposé, comme la maquette prêtée pour notre stand par Denis Huille, qui nous guide sur l'expo Citroën.
En 1980, le concept Karin étonnait par son design cunéiforme, qui n’est pas sans annoncer le Tesla Cybertruck avec quelques décennies d’avance. Le Karin comporte aussi des équipements visionnaires, comme la caméra de vision arrière. Huit ans plus tard, en 1988, l’Activa en mettait plein la vue avec ses lignes musclées et harmonieuses, dont bien des détails préfigurent les XM et Xantia visuellement. Ce concept comporte aussi quatre roues directrices qui, hélas, ne passeront jamais en série.
En 1994, au Mondial de Paris, la Xanae laissait entrevoir le premier Picasso, mais reposait sur une plate-forme de Xantia Activa, alors que modèle de série dérivera de la plus plébéienne berline Xsara. Chose peu connue, la Xanae vaudra à Citroën un procès intenté par le designer Antoine Volanis qui annonce en avoir tracé les premières esquisses. Ce monospace tout en ellipses annonce un autre monospace, l’Elo, concept révélé en décembre dernier.
Regorgeant de solutions astucieuses et montrant une belle gestion de l’espace à bord, l’Elo préfigure, espérons-le, une nouvelle tendance automobile où l’intelligence et la rationalité prendront le pas sur le m’as-tu-vu et le gaspillage de matière… N'oublions pas la C-Catcus de 2007 aux visées écologiques (et un petit air de Porsche 996 à l'avant), la 2CV de 1939 et la Traction Cabriolet 15-6.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
