Citroën, plus de 100 ans d’innovations exposées à Rétromobile

L’histoire de Citroën est ponctuée de prototypes, de progrès technologiques et d’innovations. Roues avant motrices, structure monocoque, freins à disques ou encore suspension hydropneumatique. Citroën a été l’une des premières à implanter ces technologies sur une voiture grand public. Autant d’exclusivités qui ont été diluées par la création de PSA puis Stellantis avec comme corollaire réduire les coûts et augmenter les synergies. C’est bien dommage car la marque présente à rétromobile une longue tradition d’innovation.

ELO : la voiture de télétravailleur

Le concept ELO au centre du stand fusionne plus de 100 ans d’innovations de la marque. Ce concept électrique de 4,10 m, est conçu pour accueillir jusqu’à six personnes. Il transforme le véhicule en un espace de vie adapté au télétravail comme aux loisirs. Il intègre par exemple des éléments tels que des matelas gonflables, des prises V2L et ou des sièges extractibles. L'innovation majeure réside dans sa conduite centrale, son pare-brise à 180° qui optimise la visibilité et l'interaction à bord ou encore ses portes antagonistes sans montant central.

1939 : Le mystère des prototypes de la 2 CV

La 2 CV ou projet TPV (Toute Petite Voiture) a été lancée en 1936. Le cahier des charges était strict : transporter quatre personnes et 50 kg de bagages à 50 km/h. Sur les 250 exemplaires produits pour le Salon de Paris 1939 (annulé pour cause de guerre), presque tous furent détruits. Seuls quatre ont survécu : un retrouvé en 1968 et trois autres découverts en 1997 dans un grenier du centre d’essais de La Ferté Vidame. Aujourd’hui, sa philosophie de modularité — comme la banquette extractible — se retrouve dans les concepts électriques les plus récents. Un seul phare, à gauche : le code de la route n’en impose pas encore deux et pas de clignotants. On tend le bras, raison pour laquelle la moitié de la vitre est relevable.

C 10 (1956) : L’obsession de la « Goutte d’eau »

Bien avant les préoccupations énergétiques actuelles, Citroën explorait déjà l’aéronautique pour réduire la consommation. La C 10, avec sa silhouette ultra-compacte et sa carrosserie bombée, visait une efficacité maximale par la légèreté. Un exercice de style qui préfigurait les recherches sur l’efficience énergétique moderne. Le cahier des charges impose quatre places assises. Derrière la bulle, les vitre latérales s’ouvrent en élytre et des portières basses permettent d’accéder aux rangées de sièges. Une fois l’encombrement mesuré, on entoure donc le tout de la carrosserie. La Citroën C10 embarque un moteur de 2cv. Le pire, c’est qu’avec sa puissance modeste, il permet à l’auto d’atteindre les 110km/h. La voiture est très légère, affichant 382kg sur la balance.

Karin (1980) : L’anticipation de l’interface numérique

Dessiné par Trevor Fiore, le concept Karin se distingue par une architecture pyramidale, mais son intérêt majeur résidait dans son habitacle. Conçu comme une étude sur l’impact des nouvelles technologies, il proposait une configuration inédite à trois places avec une conduite centrale. Sur le plan technique, la Karin intégrait des écrans électroniques pour diffuser les données de conduite et l’état mécanique du véhicule. Cette approche de la centralisation des commandes et de la modularité de l’espace intérieur a directement influencé les réflexions actuelles de la marque sur l’habitacle comme lieu de vie.

Xanae (1994) : Une nouvelle ergonomie pour le voyage

Présenté au Mondial de l’Automobile de Paris, le concept Xanae marquait une étape dans l’évolution du segment des monospaces. L’objectif était de maximiser la convivialité à bord grâce à des solutions techniques alors peu communes comme la suppression du montant central et l’utilisation de portes antagonistes, l’adoption de sièges avant pivotants à 180°, permettant de créer un salon intérieur une fois à l’arrêt et une banquette arrière dessinée en arrondi pour favoriser les échanges entre passagers. Cette vision du « monovolume » privilégiait le bien-être des occupants et la flexibilité de l’espace, des concepts aujourd’hui repris pour optimiser l’accueil à bord des véhicules électriques.

C-Cactus – 2007 : Une conception écoresponsable

Présenté au Salon de Francfort 2007, Citroën développe une nouvelle vision de l’automobile prenant en compte les préoccupations environnementales et d’accessibilité. Grâce à sa technologie hybride HDi, et un prix équivalent à une berline familiale d’entrée de gamme, C-Cactus explore de nouvelles voies de conception et prend le parti de renoncer à certains équipements non essentiels au bien-être des occupants.

Traction Avant 15-6 Cabriolet : rareté absolue

Pour marquer les 50 ans du Salon Rétromobile, Citroën expose une rareté absolue : la Traction Avant 15-6 Cabriolet de 1939. Seuls trois prototypes authentiques de ce cabriolet à moteur 6 cylindres existent dans le monde. Le modèle rouge présenté cette année est le même que celui exposé lors de la toute première édition du salon en 1976.