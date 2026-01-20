On tient peut-être la plus belle voiture du salon Rétromobile 2026, elle est Française et à vendre

Plus que quelques jours avant l’ouverture des portes du salon Rétromobile 2026, qui se tiendra du 28 janvier au 1er février prochain à Paris. Comme d’habitude, on risque de tomber sur des surprises magnifiques dans les allées de ce salon consacrée à l’automobile de collection sous toutes ses formes et de toutes les époques.

En attendant, j’ai peut-être trouvé la plus belle des voitures qui y sera exposée. Elle se trouve dans le catalogue de la vente de Gooding Christie’s prévue le 29 janvier dans le cadre du salon, la maison reprenant la place laissée par Artcurial.

Une sublime « Goutte d’Eau »

La vente Gooding Christie’s compte 85 lots et parmi elle, une sublime voiture de sport française datant de 1938 sera proposée aux participants. Une Talbot-Lago T150-C-SS « Goutte d’Eau », ce coupé carrossé par Figoni & Falaschi sur la base d’un châssis de voiture de course.

Cette version-là est un modèle « New-York bi-corps », légèrement différent du « Coupé Jeancart tri-corps » un peu plus court et disposant d’une face avant spécifique avec des phares sans grille (possiblement encore plus belle, d’ailleurs). D’après Gooding Christie’s, entre 10 et 12 exemplaires de la « Gouttes d’Eau » ont été construits en comptant les deux variantes de carrosserie.

Au moins six millions d’euros

L’exemplaire attendu à Paris est le châssis 90112, qui était noir à ses débuts en 1938 quand elle a été livrée au directeur du Casino de Namur en Belgique. Elle a ensuite été entièrement restaurée après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, passant à la teinte grise au début du siècle. Habituée du concours d’élégance de Pebble Beach et de ce genre d’évènement, elle pourrait dépasser les sept millions d’euros à la toute fin du mois de janvier pendant le salon Rétromobile.

Elle n’est peut-être pas aussi parfaite esthétiquement qu’une Bugatti Type 57 SC Atlantic, mais elle fait clairement partie des plus belles voitures jamais construites. Voilà pourquoi ça sera assurément l’une des autos à voir pendant l’évènement.