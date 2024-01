On en dispose et on ne s’en sert pas assez : le clignotant

Quand on pense que parfois, il suffit d’appuyer sur un petit levier pour rester en vie. Je n’ai toujours pas compris pourquoi ce geste anodin n’est pas un acte automatique tant il ne coûte rien, ne demande aucun effort et ne soumet à aucun risque.

Cela fait d’ailleurs plus d’un siècle qu’on a réfléchi à la création d’un système permettant de communiquer aux autres usagers de la route son désir de changer de direction autrement qu’en tendant le bras. Mais, dès 1907 (ou 1909 selon les sources), un Anglais, Percy Douglas-Hamilton, pense à disposer des mains sur les flancs des autos, qu’on éclaire pour annoncer son intention de tourner. Sans succès.

En 1908, un Italien, Alfredo Barrachini, met au point un bras lumineux que l’on déploie à l’aide d’une commande à câble. Sans grand succès non, mais l’idée des flèches de direction est là, et celles-ci vont se perfectionner, grâce à deux Français, Gustave Deneef et Maurice Boisson, qui, en 1923, leur ajoutent un solénoïde. En clair, elles se dotent d’un mouvement oscillant. Puis, en 1927, grâce aux Allemands Max Ruhl and Ernst Neuman, elles deviennent de surcroît intégralement lumineuses.

Avant eux, dès 1914, c’est à une femme que l’on doit une avancée intéressante dans ces dispositifs. Une star du cinéma muet en réalité : la canadienne Florence Lawrence. Elle met au point un bras lumineux qu’on installe sur les ailes avant d’une voiture. Cela rappelle la trouvaille de Barrachini, mais Lawrence n’en avait apparemment pas connaissance.

Surtout, son dispositif à elle s’active de façon électrique, par des boutons au tableau de bord. Ingénieux. Elle a même développé une lampe qui s’éclaire quand on appuie sur la pédale de frein, le premier feu stop ! Malheureusement, elle ne dépose aucun brevet pour ces inventions pourtant fondamentales.

En 1932, Talbot UK équipe sa 105 de petites flèches lumineuses installées au-dessus de la plaque d’immatriculation arrière, située à droite de la voiture, mais aussi à l'avant, à la base de la grille de radiateur. Et elles sont de couleur orange. On y est presque !

Il faut attendre la fin des années 30 pour qu’on ait l’idée d’une lumière clignotante, et elle est due à Joseph Bell. Cette fois, le dispositif est installé par un constructeur sur une auto de grande série : Buick, dès 1939. Dénommé Flash-way, ces clignotants s’installent au-dessus de la plaque minéralogique arrière, puis trouvent leur place également sur les ailes avant de la voiture en 1940.

En France, ces clignotants arrivent en après-guerre, notamment sur la Simca Aronde de 1951, qui se passe de flèches, au contraire de la Peugeot 203. En 1955, la Citroën DS se dote à son tour de quatre clignotants. On progresse, on progresse ! Le 19 juillet 1954, chez nous, une loi est passée. Les flèches (oranges, lumineuses et visibles autant de l’avant que de l’arrière), et/ou les feux clignotants (blancs ou oranges à l’avant, rouges ou oranges à l’arrière) sont obligatoires. Autre possibilité, un feu latéral et unique, éclairant en blanc vers l’avant et rouge vers l’arrière, comme celui que l’on trouve sur les 2CV par exemple. Pas très efficace…

Le 29 mars 1968, on décide d’interdire les flèches puisque les feux de direction doivent désormais être fixes (effet au 1er janvier 1969 pour les véhicules fraîchement réceptionnés), puis, en 1979, il est ordonné que les ces feux clignotants seront oranges, tant à l’avant qu’à l’arrière. De fait, les constructeurs ont abandonné les flèches bien avant car elles posaient des problèmes, refusant parfois de rentrer à partir d’une certaine vitesse, sans compter l’inconvénient aérodynamique qu’elles représentaient.

On peut suivre les évolutions des clignos sur les mises à jour des voitures, certains constructeurs ayant parfois devancés les obligations légales françaises, parfois en retard sur celles d’autres pays, afin d’harmoniser leur production.

On a vu dans les années 90 apparaître les commandes à impulsion pour les clignotants, ainsi que des rappels installés sur les rétroviseurs, bref cet équipement est devenu de plus en plus technologique et facile à l’usage. Donc, ne vous privez surtout pas de vous en servir !