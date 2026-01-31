Talbot Lago T26 Grand Sport Saoutchik, "la décadence de la carrosserie française"

Retromobile permet d’approcher les voitures les plus rares, et parmi celles-ci une Talbot Lago T26 Grand Sport, qui est aussi l’un des deux seuls exemplaires à toit rabaissé de ce modèle.

Il est donc ici question du châssis 110101, qui est d’abord sorti de l’usine Talbot Lago de Suresnes le 10 juillet 1948, que son acheteur a ensuite confié aux bons soins du fameux carrossier Saoutchik pour qu’il l’habille d’une carrosserie de Coupé streamline.

Elle a aussi été l’une des stars du salon de l’auto parisien 1948, et la qualité de sa restauration lui a valu d’être nominée parmi les "Best of show" du concours de Pebble Beach en 2024. On restera toutefois plus circonspect quant à l’improbable teinte bi-ton de sa carrosserie, qu’accompagne un étrange accastillage doré dans l’habitacle. Et comme vous allez le constater en découvrant la vidéo accompagnant l’article, l’ensemble symbolise aux yeux de notre ami Serge Bellu une forme de décadence de la carrosserie française. Et rien que pour cela, elle mérite d’être découverte de beaucoup plus près…

Rétromobile 2026 Informations pratiques Achetez vos billets pour Rétromobile Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3. Tarifs :

Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)

Tarif sur place : 25 €

Avant-première : 60 €

Enfants de moins de 16 ans : 12 €

Enfants de moins de 12 ans : gratuit Horaires :

Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h

Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30

Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h

Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30

Dimanche 1er février : de 10h à 19h






