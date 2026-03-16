C’était l’une de ces fameuses « sorties de grange » qui animent régulièrement le marché de la collection. Il y a quelques semaines, la maison de vente aux enchères Aguttes annonçait, parmi ses lots proposés, la présence d’une Renault 5 TL immatriculée en 1982 et n’affichant que 12 kilomètres au compteur.

Cette auto avait été achetée neuve par sa propriétaire cette année-là, mais elle ne l’a finalement jamais conduite : elle a pourtant passé le permis de conduire spécialement pour ça, avant de se sentir trop peu en confiance pour en prendre le volant dans la vie de tous les jours. L’auto est donc restée confinée dans un garage de Laives en Saône-et-Loire, pendant 43 ans.

47 000€

La maison Aguttes estimait sa valeur entre 5 000 et 10 000€, un prix déjà important pour une auto aussi vieille et pas spécialement rare, nécessitant par ailleurs un sérieux travail pour la faire rouler à nouveau avec une période d’immobilisation aussi longue.

Mais son nouveau propriétaire a dépensé bien plus que ça : la voiture est finalement partie hier à 47 000€, soit une somme très supérieure au coût d’une R5 neuve (désormais 100 % électrique) !

Un achat totalement passionnel ?

Même en imaginant que le kilométrage extraordinairement faible de cet exemplaire contribue certainement à faire monter sa valeur, on voit mal comment cette auto pourrait atteindre une telle cote sur le marché de la collection. Il s’agit sans doute d’un achat véritablement passionnel mais pas sûr que cette valeur serait conservée que si son nouveau propriétaire ne décide un jour à la revendre. Sur La Centrale, les exemplaires les moins kilométrés en état parfait restent en-dessous des 20 000€. De toute façon, on le sait bien : l’essentiel c’est de se faire plaisir et si celui de ce nouveau propriétaire est de rouler dans une vieille R5 presque comme neuve, c’est le principal.