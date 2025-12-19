Départs en vacances : la liste noire des autoroutes fermées à cause des agriculteurs. Éviterez-vous ces secteurs critiques ?

Ce soir est le point de départ des vacances de fêtes d’années. Un moment marqué par le soulagement de pouvoir prendre son temps et de laisser le stress du travail de côté. Seulement, une autre source de stress risque de s’y substituer, celle des routes bloquées.

Depuis plusieurs jours, déjà, les agriculteurs ont investi plusieurs axes routiers afin d’exprimer leur colère vis-à-vis des décisions du gouvernement.

La partie sud-ouest de la France est particulièrement touchée. Si une levée progressive des barrages sur l’A89 et l’A20, en Corrèze, est actuellement en cours, d’autres blocages vont durer. Au total, près d’une centaine d’actions est comptabilisé en France et la Confédération paysanne ne compte « pas lever les blocages ». Seulement, la situation peut évoluer de façon locale. Ecouter Radio Vinci Autoroutes 107.7 ou les médias locaux permet de prendre le moins de risque possible.

Voici les principaux axes fermés à la circulation :

A16 : bloquée au niveau de Beauvais

: bloquée au niveau de Beauvais A6 et A79 : rassemblement des agriculteurs

: rassemblement des agriculteurs A63 : fermée dans les deux sens de circulation entre la rocade Bordelaise et Marcheprime N°23