Départs en vacances : la liste noire des autoroutes fermées à cause des agriculteurs. Éviterez-vous ces secteurs critiques ?
La colère des agriculteurs ne faiblit pas face à la crise de la dermatose. Plusieurs axes routiers, notamment dans le Sud-Ouest restent bloqués à la circulation alors que ce soir s’ouvre la période de vacances scolaires pour les fêtes de fin d’année. Voici le détail des axes fermés à la circulation.
Ce soir est le point de départ des vacances de fêtes d’années. Un moment marqué par le soulagement de pouvoir prendre son temps et de laisser le stress du travail de côté. Seulement, une autre source de stress risque de s’y substituer, celle des routes bloquées.
Depuis plusieurs jours, déjà, les agriculteurs ont investi plusieurs axes routiers afin d’exprimer leur colère vis-à-vis des décisions du gouvernement.
La partie sud-ouest de la France est particulièrement touchée. Si une levée progressive des barrages sur l’A89 et l’A20, en Corrèze, est actuellement en cours, d’autres blocages vont durer. Au total, près d’une centaine d’actions est comptabilisé en France et la Confédération paysanne ne compte « pas lever les blocages ». Seulement, la situation peut évoluer de façon locale. Ecouter Radio Vinci Autoroutes 107.7 ou les médias locaux permet de prendre le moins de risque possible.
Voici les principaux axes fermés à la circulation :
- A16 : bloquée au niveau de Beauvais
- A6 et A79 : rassemblement des agriculteurs
- A63 : fermée dans les deux sens de circulation entre la rocade Bordelaise et Marcheprime N°23
- A64 : fermée dans les deux sens sur 180 km environ, entre Briscous N°3 et Montréjeau N°17, mais aussi au sud-ouest de Toulouse dans les deux sens de circulation, entre Lafitte N°26 et Carbonne N°27
- A65 : coupée dans les deux sens, entre la bifurcation avec l’A64 et Garlin N°8
- A62 : accès coupé Entre Agen et Montauban
- A20 : coupée dans les deux sens, entre Noailles N°52 et Brive Centre/Objat N°51. Direction Paris : sortie conseillée pour les voitures à Nespouls N°53
- A89 : coupée, dans les deux sens de circulation, entre Périgueux Ouest N°14 et Périgueux Est N°16, mais aussi dans les deux sens de circulation, entre Egletons N°22 et Ussel Est N°24
- A10 : sur l’A10, entre Orléans et Tours vous ne pouvez pas quitter l’autoroute sur 70 kilomètres. Les échangeurs 16 Mer/Chambord, 17 Blois, 18 Château-Renault sont totalement fermés dans les deux sens. Concrètement vous ne pouvez sortir de l’A10 qu’au niveau de la sortie 15 Meung sur Loire ou sinon dans le secteur de Tours. Non loin de là sur le réseau secondaire, sur la RN 10, une coupure dans les deux sens entre Vendôme et Châteaudun. L’échangeur 26 Châtellerault Nord est totalement fermé dans les deux sens de circulation en entrée comme en sortie ; Privilégiez un passage par l’échangeur 27 Châtellerault Sud. À Poitiers, les sorties 28 Futuroscope et 30 Poitiers Sud sont fermées dans les deux sens. Depuis Bordeaux, vous comptez prendre la N10 jusqu’à Poitiers, cette nationale est coupée au-delà d’Angoulême et plus loin à hauteur de Poitiers Sud.
- A85 : échangeur fermé sur l’A85 entre Tours et Vierzon : n°14 Romorantin.
- A709 : la sortie et l’entrée Vendargues N°28, de l’axe de desserte de l’agglomération de Montpellier sont fermées en direction de Sète. L’entrée est aussi fermée en direction de Nîmes.
- A75 : l’axe Clermont-Ferrand/Béziers, est coupé, au-delà du réseau VINCI Autoroutes, dans plusieurs secteurs et dans les deux sens de circulation.
