Si vous pensiez que l’offensive chinoise allait marquer une pause, détrompez-vous. En déambulant dans les allées du China International Exhibition Center cette année, le sentiment est vertigineux : C'est désormais l'Europe qui court après la Chine en multipliant les partenariats pour ne pas se laisser distancer sur les nouvelles technologies. On ne parle plus d'autonomie, mais d'IA embarquée, de plateformes ultra-rapides et de batteries de nouvelles générations. Voici ce qu'il fallait retenir du cru 2026.

La recharge plus rapide qu'un plein de carburant

Au salon Auto China 2026 à Pékin la grande sensation provient des avancées spectaculaires dans les batteries, avec CATL et BYD qui présentent des cellules capables d'une recharge ultra-rapide. CATL a présenté la troisième génération de sa batterie LFP (lithium-fer-phosphate) baptisée Shenxing III, avec des temps de recharge inférieurs à un plein de carburant, avec un passage de 10 à 80 % de charge en exactement 3 minutes et 44 secondes. Parallèlement, l'intelligence artificielle franchit une étape majeure : les nouveaux modèles, comme le SUV GX de XPeng ou la gamme Aito (Huawei), intègrent des systèmes de conduite autonome dau 5 capables de détecter un malaise du conducteur pour garer le véhicule en toute sécurité, ainsi que des cockpits intelligents gérés par des processeurs de nouvelle génération offrant une fluidité comparable aux meilleurs smartphones. Ce millésime 2026 confirme plus que jamais que la Chine est leader mondial de l'automobile et désormais de l'innovation.

Peugeot Concept 6 & Concept 8 : les Français à Pékin

Avec les Concepts 6 (un break sportif ) et 8 (un grand crossover aux lignes tranchantes), Peugeot souhaite renforcer et développer sa présence en Chine via son partenaire Dongfeng. Le constructeur en profite pour proposer un nouveau langage esthétique très réussi qui tranche avec les productions précédentes.

Leapmotor A10 : le petit SUV bientôt en France

La marque chinoise distribuée en Europe par Stellantis, présente l'A10. Ce SUV compact de la taille d'un Peugeot e-2008 sera lancé dans l'Hexagone l'an prochain. Il offrira une autonomie d'environ 400 km, une charge rapide et un prix sous les 30 000 €.

Xpeng GX : le SUV à 7 places qui promet 1 600 km d'autonomie

Ce SUV familial aux allures de Rover est un mastodonte. Il mesure 5, 30 m de long et dispose de 7 places. Le Xpeng GX sera proposé en deux versions. La version à prolongateur d’autonomie (EREV) embarque un moteur 1,5 litre turbo de 150 ch associé à deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 286 ch. Elle offre une autonomie cumulée de 1 600 km (CLTC). La version 100% électrique avec une charge rapide sous les 12 minutes pourra parcourir 750 km (CLTC).

Nio Firefly : la R5 chinoise méconnue en Europe

La marque de Nio destinée au marché Européen (importée en Belgique, Norvège, Allemagne et Portugal) est malheureusement sous côtée. Cette citadine électrique de 4 mètres, offre un aménagement intérieur très intéressant avec de généreuses places arrière et de nombreux rangements. Elle compte sur une batterie de 42 kWh offrant 330 km (WLTP) d'autonomie environ et se négocie sous les 30 000 € en Hollande.

Toyota bZ7 : la berline de luxe à 20 000 €

La bZ7 est une berline de luxe de 5 mètres au style très affirmé. A bord elle soigne l'ensemble des occupants avec des technologies de pointe et un très bon niveau de qualité perçue. Elle embarque exclusivement des motorisations électriques. Elle promet des autonomies comprises entre 600 et 700 km, ainsi qu'une charge rapide. Sur le marché chinois, Toyota la propose à un prix défiant toute concurrence, soit 147 800 yuans (l’équivalent de 18 530 €). A l'ouverture des commandes Toyota Chine a enregistré 3 000 réservations en mois d'une heure.

Aistland GT7 : copie assumée de la Porsche Panamera

La GT7 est le premier modèle du label Aistaland, né de la collaboration entre Huawei et GAC. Cette berline GT à 4 portes est une copie de la Porsche Panamera. Basée sur une plateforme signée Huawei, elle intègre des systèmes avancés d’aide à la conduite et trois moteurs lui autorisant des performances de supercar avec un 0 à 100 km/h annoncé en moins de 2 secondes.

AUDI E7X : Ceci est une AUDI pas une Audi

AUDI, émanation d’Audi montée en partenariat avec le géant SAIC pour le marché chinois présente l'E7X. Un SUV électrique de 5,049 mètres de long et de 2,002 mètres de large, dont la puissance maximale atteint 407 ou 679 chevaux selon la version. Le modèle se distingue par son design épuré, ses puissantes motorisations (jusqu'à 670 ch) et une batterie unique de 109 kWh permettant jusqu'à 751 km d'autonomie (CLTC). Doté d'une technologie à 900V, il vise à répondre aux attentes spécifiques des consommateurs chinois.

Denza Z : le cab' 2+2 de BYD

Denza, marque premium de BYD, profite du Salon de Pékin pour dévoiler sa nouvelle voiture électrique. Baptisée Denza Z, elle prend la forme d’un cabriolet surpuissant, dépassant largement les 1 000 ch, et qui arrivera dans quelques mois en Europe. Le 0 à 100 km/h est promis sous la barre des 2 secondes, tandis que la recharge Flash Charging, capable de passer de 10 à 70 % de la batterie en 5 minutes,

FangChengBao Formula X, la supercar de BYD

FangChengBao,la marque propriété de BYD est en temps normal spécialisée dans les SUV. Elle présente à Pékin, la Formula X, une supercar sous forme de cabriolet propulsée par trois moteurs électriques pour une puissance totale de 1 000 ch et un couple de 1 000 Nm.

Le Volvo XC70, arrivera bien en Europe

Le nouveau XC70 arriver a Europe en électrique mais aussi en hybride rechargeable. L’autonomie totale annoncée atteint 1 200 km, dont 212 km en mode électrique. Des valeurs calculées selon le cycle d’homologation chinois (CLTC).

SAIC Z7T : le clone de la Porsche Taycan

Le géant SAIC propose une copie de la Porsche Taycan, ici dévoilée en version break. Elle propose des performances comparables, notamment jusqu’à 590 ch et un 0 à 100 km/h en 3,44 s, tout en offrant une autonomie confortable de 905 km (CLTC). Ala différence le positionnement tarifaire est radicalement différent puisqu'elle coute 100 000 euros de moins.

Volkswagen ID. ERA 9X : le gros SUV à prolongateur d'autonomie

Ce concept de grand SUV électrique préfigure le futur haut de gamme de Volkswagen sur le marché chinois. Conçu avec SAIC, ce mastodonte de 5,20 sera proposé en propulsion et en transmission intégrale, avec des moteurs électriques recourant à un prolongateur d’autonomie. Le cumul du moteur thermique avec les batteries électrique (jusqu'à 61 kWH) porte le rayon d’action aux alentours de 1000 km.

Xiaomi Vision Gran Turismo : le concept dans le vent

La Vision Gran Turismo est une hypercar basse, large, aux appendices aérodynamiques mobiles délirants. C'est un pur exercice de style qui montre que le géant du smartphone a désormais l'ambition de devenir un géant de l'automobile tout court.