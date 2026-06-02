À propos du design clivant de la Ferrari Luce, le Pape Léon XIV n’a pas dit ce qu’il en pensait

Dire que la Ferrari Luce fait la une de l’actualité automobile un euphémisme. Elle a même eu droit à son sujet dans les JT ! Pour la marque au cheval cabré, il s’agit de la première voiture électrique, une véritable révolution.

L’autre révolution réside dans son design, totalement à l’opposé de ce que Ferrari propose habituellement. Au-delà de ses caractéristiques techniques, ce sont bien les lignes qui monopolisent toutes les discussions, notamment sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que cette Luce casse littéralement tous les codes observés depuis la fondation de la marque sur ses modèles de série. La Luce ne ressemble pas aux autres véhicules de la gamme et son style, réalisé en collaboration avec le cabinet LoveFrom de l’ancien designer des produits stars d’Apple, a vraiment de quoi faire bondir les puristes.

Le Pape Léon XIV a vu la Luce

Hier, une délégation de Ferrari s’est rendue au Vatican avec une Ferrari Luce en présence du président de la marque John Elkann et de son directeur Benedetto Vigna. Le but ? Présenter la voiture au Pape Léon XIV et lui remettre, à cette occasion « un volant de la voiture en hommage ». Le communiqué officiel de Ferrari ne précise pas ce que Léon XIV, déjà bénéficiaire d’un gros SUV Ford donné par le constructeur américain il y a quelques semaines, pensait de cette Luce à l’approche si « clivante ».

C’est d’ailleurs la première fois que le pape se retrouve aux côtés d’une sportive électrique. Son prédécesseur, François, avait notamment reçu une Lamborghini Huracan qu’il avait immédiatement revendu pour la bonne cause.

Luca di Montezemolo s’emporte

Président de Ferrari entre 1991 et 2014, Luca di Montezemolo a eu des pensées peu catholiques au sujet de la Luce comme on l’a entendu dans une vidéo où il lui était demandé ce qu’il pensait de la voiture : « Il ne faut pas que j’en parle sinon ça ferait du mal à Ferrari. C’est l’image d’un mythe qui est en jeu. J’espère qu’ils retireront le cheval cabré de cette voiture », a-t-il déclaré au micro de journalistes.

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Ce jour, l’action en bourse de Ferrari est tout de même en légère hausse après avoir chuté de plus de 6 % mardi matin à la suite de la présentation officielle de la Luce. Mais avec des réactions aussi hostiles de la part du grand public, il sera intéressant de voir si la Luce parvient effectivement à toucher de nouveaux clients aux côtés des modèles de la gamme « normale » de Ferrari.