Si vous trouvez que la Ferrari Luce ressemble à une Leaf, sachez que Nissan aussi

Avec son design mêlant des proportions de crossover, des lignes rondes et parfois tendues et même des airs de monospace sous certains angles, la première électrique de Ferrari baptisée Luce fait couler beaucoup d’encre. Un look qui divise et qui fait réagir les internautes avec de nombreux partages et commentaires moqueurs. Dans le lot, la comparaison avec une Nissan Leaf revient régulièrement. Un gag qui pousse la firme nippone à réagir.

Sur sa page officielle sur le réseau social Facebook, Nissan publie une image humoristique qui rebondit sur les moqueries relatives au design de la Ferrari. Sur le montage, le Leaf se trouve aux côtés de la Luce avec une teinte semblable et des traits qui posent effectivement question pour la sportive italienne. La marque asiatique se délecte d’une petite réaction : « nous l’admettons, nous sommes flattés ».

Un lancement difficile

Depuis sa présentation, la Ferrari Luce fait davantage parler de son style que de sa fiche technique. Son design atypique, jugé peu sportif par une partie du public, a déclenché une vague de réactions parfois très virulentes. Les photomontages, détournements et mèmes se sont multipliés en quelques heures, transformant le modèle en cible privilégiée. Un véritable bad buzz pour un constructeur habitué à voir ses nouveautés susciter l’admiration bien plus que les moqueries.