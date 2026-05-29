Comme Ferrari, Lamborghini réfléchissait depuis longtemps sur l’éventualité de concevoir une voiture entièrement électrique. Le constructeur italien, qui ne propose plus que des véhicules hybrides rechargeables (la Temerario, la Revuelto et le SUV Urus SE), a même dévoilé en 2023 le concept-car Lanzador pour témoigner de son intérêt sur le sujet. A l’époque, la marque au taureau ciblait même la commercialisation d’une version de série en 2028.

Depuis et comme de nombreux autres constructeurs automobiles, Lamborghini a changé son fusil d’épaule. Refroidi par le développement assez lent de cette technologie sur les véhicules d’exception et les changements de politique notamment aux Etats-Unis, Lamborghini a d’abord retardé l’arrivée de la Lanzador de série puis l’a repoussé au-delà de la décennie actuelle, préférant attendre davantage et rester concentré sur les modèles thermiques électrifiés en attendant de voir.

Stephan Winkelmann se dit « heureux d’avoir réorienté sa stratégie »

Les journalistes américains de CNBC n’ont évidemment pas résisté à la tentation de demander au directeur général de Lamborghini, l’Allemand Stephan Winkelmann, ce qu’il pensait de la Ferrari Luce dont tout le monde parle.

Il a répondu très poliment qu’il ne « commentait pas les projets des marques concurrentes », tout en précisant qu’il était convaincu d’avoir « fait le bon choix en reportant le projet de voiture 100 % électrique et en gardant les véhicules hybrides au centre de sa stratégie ». Une façon élégante de ne pas dire du mal de cette auto cristallisant les réactions épidermiques, donc.

Lamborghini continue d’étudier le projet électrique

Cela ne veut évidemment pas dire que Lamborghini ne commercialisera jamais de voiture électrique. Il y a quelques semaines, d’ailleurs, Stephan Winkelmann avait même tenu à réagir après des articles de presse parus, affirmant qu’il ne voulait pas de cette technologie pour sa marque.

Le patron de Lamborghini considère seulement que le moment n’est pas venu pour proposer à sa clientèle une voiture électrique. Comme beaucoup, il étudiera sans doute de près la carrière commerciale de cette Ferrari Luce proposée au prix élitiste de 550 000€. Si elle parvient à se vendre malgré toutes ces réactions si enflammées, nul doute qu’on pourrait vite voir un projet reposant sur la même technologie.