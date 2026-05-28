Les designers automobiles sont-ils devenus fous ?

Tout le monde se souvient du choc généré par la présentation du tout premier concept-car du Tesla Cybertruck, dévoilé en décembre 2019. A l’époque, déjà, la silhouette extraordinairement singulière de ce gros pick-up électrique taillé à la presse hydraulique faisait parler tout le monde : alors que certains le détestaient, d’autres déposaient en nombre un acompte pour en réserver un exemplaire. L’approche très audacieuse des designers de Tesla avec le Cybertruck contrastait franchement avec le conservatisme des précédents modèles de série du constructeur, Model 3 et Model Y en tête.

Plus récemment en janvier 2025, un autre choc (nettement moins remarqué) se dévoilait sous nos yeux à l’occasion du CES de Las Vegas : Honda y présentait deux concept-cars annonçant de futurs modèles électriques de série, le 0 SUV et surtout la 0 Sedan. Avec sa silhouette monovolume particulièrement effilée rappelant un peu les travaux de Dome à la fin des années 70 (et la Lamborghini Gallardo !), cette berline prenait le contre-pied total de ses rivales existantes.

Et que dire de la Jaguar Type 00, annonçant une « révolution » au sein du constructeur anglais immédiatement commentée et vivement critiquée de façon quasi-unanime, un peu partout sur la planète.

Jusqu’à la Ferrari Luce

Comme on vient de le voir, ce contrepied stylistique touche même les marques automobiles les plus réputées. Depuis quelques heures, des mètres-cube d’encre coulent aux quatre coins du monde au sujet de la Ferrari Luce, cette fameuse première voiture électrique de la marque au cheval cabré qui fait hurler les puristes et de nombreux fans (jusqu’aux anciens dirigeants du constructeur).

Quelques jours plus tôt, sa rivale la Mercedes-AMG Coupé 4 Portes choquait déjà une bonne partie des habitués de la division sportive de la marque à l’étoile avec sa face avant caricaturale et sa poupe aux détails déroutant. Dans un tout autre genre, Citroën prépare une 2CV à la silhouette évocatrice et veut répliquer à Renault qui bénéficie d’une excellente image avec ses récentes citadines électriques au look haut en couleurs.

Que des voitures électriques !

Le point commun entre tous ces modèles cités ? Ils utilisent une mécanique 100 % électrique. Alors qu’on assistait depuis le milieu des années 2010 à un assagissement du design des voitures électriques, de moins en moins distinctives par rapport à leurs équivalents thermiques alors que les premières Nissan Leaf et autres Renault Zoé faisaient tout leur possible pour s’en éloigner (à la façon des premières hybrides), on semble donc arriver à un changement de doctrine au sein de certains bureaux de design.

Si cette technologie électrique se propage désormais à l’ensemble des gammes avec des modèles au style tout aussi classique que celui des modèles thermiques (Audi A6/Q6, Mercedes Classe C/GLC…), le fait de vouloir briser les codes semble redevenir un point important du style des voitures électriques. Particulièrement lorsque le passage à l’électrique constitue une véritable révolution comme chez Ferrari où ce travail a été confié en partie aux anciens designers d’Apple !

Un vrai risque d’échec

Cette approche audacieuse du design des voitures électriques peut fonctionner : la Renault 5, par exemple, dont le design paraît beaucoup plus fort que celui de la Clio, se targue d’un bon lancement commercial depuis son arrivée à la fin de l’année 2024. Sa petite sœur la Twingo, dont les lignes s’approchent encore plus de celles d’un concept-car, semble plaire elle aussi.

Mais on fait le constat inverse pour le Tesla Cybertruck, dont le niveau de ventes actuel se situe à des années-lumière des espoirs d’Elon Musk et de ses premières annonces. Même si cette décision s’explique avant tout par des raisons économiques, Honda a carrément annulé la commercialisation de sa très osée 0 Sedan et tout le monde se demande ce que vont donner ces fameuses nouvelles Jaguar électriques à l’approche si « disruptive ». Aux dernières nouvelles, les concessionnaires de l’enseigne anglaise semblaient inquiets.

L’accueil fleuri de la Ferrari Luce présage-t-il d’une carrière difficile pour cette première voiture électrique de l’histoire de la marque ? Pas forcément car le constructeur n’a de toute façon jamais évoqué un objectif de volumes de ventes et son approche, avec un prix de vente encore plus haut que celui de ses modèles thermiques, semble plutôt expérimentale et vouée à toucher une cible très loin de celle de sa clientèle habituelle. Et tout le monde attend de voir comment se traduit cette façon si déroutante de concevoir une Ferrari en matière de plaisir de conduite, un domaine où les voitures de la marque sont au moins aussi attendues que celui du design.

De façon générale au vu de l’état des ventes du Tesla Cybertruck, de l’issue du projet de Honda et de l’accueil difficile des Jaguar Type 00 et Ferrari Luce, peut-être que les bureaux de design prendront note de ces situations en évitant les choix les plus extrêmes à l’avenir. Et avec du recul dans le cadre industriel actuel, c’est finalement le travail des designers de Renault qui paraît le plus équilibré entre audace et pragmatisme économique !