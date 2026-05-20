Toujours vêtue d’un épais camouflage, la future voiture électrique Ferrari Luce, poursuit ses essais à Maranello.

Pour Ferrari, le lancement de la Ferrari Luce va marquer un tournant dans l’histoire de la marque créée en 1947. La marque au cheval cabré célèbre pour ses moteurs V12 s’apprête en effet à mettre sur le marché une voiture électrique, la Luce (lumière), il s’agit d’une GT dont on connaît déjà bon nombre de ses caractéristiques, mais pas encore son style.

Et ce n’est pas avec les dernières photos de nos chasseurs de scoop que l’on pourra se faire une idée de ce que sera le nouveau modèle électrique de Ferrari. Le prototype photographié ressemble plus à un engin blindé qu’à une voiture frappée du célèbre Cavallino Rampante. Il faut bien dire qu’en matière de camouflage chez Ferrari on n’y va pas de main morte.

Quatre moteurs et plus de 1 000 ch !

De profil, avec ce camouflage, la nouvelle Ferrari ressemble un peu à la Ferrari 250 GT SWB Berlinetta « Breadvan » des années soixante. Il s’agissait d’une auto singulière conçue par l’ingénieur Gioto Bizzarrini pour le Comte Giovanni Volpi. Pour la petite histoire, elle est née d’une brouille entre Enzo Ferrari et le Comte Volpi. Mais la nouvelle Ferrari électrique n’aura rien à voir avec cette ancêtre, et ses lignes débarrassées de ce « carapaçonnage » disgracieux seront, à coup sûr, plus fluides et sensuelles, tandis que sa poupe ne devrait pas être verticale, mais plus arrondie. De plus, la Luce dispose d’une motorisation électrique constituée de quatre moteurs (un par roue) pour une puissance cumulée de plus de 1 000 ch en mode « Boost ». On est loin des 300 ch « thermiques » de la « Breadvan ». Avec cette cavalerie et ses quatre roues motrices (et directrices) la Ferrari Luce peut passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et atteindre les 310 km/h en pointe. Il faudra rouler bien en dessous de cette vitesse si l’on veut atteindre les 530 km d’autonomie (selon le cycle mixte WLTP) que promet la grosse batterie de 122 kWh.

Un intérieur luxueux et connecté

De la Ferrari Luce, on connaît aussi une partie de son habitacle, puisque la marque italienne nous l’a présenté en début d’année avec en particulier le tableau de bord muni d’un bloc compteur digital (deux écrans Oled superposés) placé sur la colonne de direction. Il est situé derrière un volant fait d’aluminium 100 % recyclé qui s’inspire du volant Nardi à trois branches qui équipait les Ferrari des années cinquante et soixante. Quant à l’écran central, il est installé sur une rotule et peut s’orienter vers le conducteur ou le passager au gré des envies des occupants des sièges avant. Autre originalité du modèle, la console centrale dispose d’un logement pour y placer la clé de démarrage, dont l’insertion va la faire passer du jaune au noir pour s’intégrer parfaitement à surface en verre qui reçoit également un mini-levier de vitesses en verre. Quant aux passagers arrière, ils bénéficient d’un écran installé au dos de la console centrale, leur permettant de régler la climatisation, mais aussi de consulter une partie des informations liées au véhicule, dont la vitesse et la puissance instantanée développée par les moteurs. Pour le style extérieur du véhicule ainsi que l’ensemble de ses caractéristiques techniques, il faut patienter enore un peu. Quant au tarif de cette auto, il devrait atteindre les 550 000 €, soit bien plus que le Ferrari Purosangue ou la Ferrari 12cilindri. Par rapport aux autres véhicules électriques d’exception, la Ferrari Luce affichera un tarif plus élevé qu’une Rolls-Royce Spectre et plus du double d’une Porsche Taycan GT de 1 034 ch.