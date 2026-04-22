La Ferrari Luce électrique sera la berline la plus chère du monde

Combien coûtera la première Ferrari électrique de l’histoire ? C’est une question à laquelle viennent de répondre les journalistes de Bloomberg, citant des sources internes au constructeur italien.

Il s’agit d’un sujet ô combien intéressant à l’heure où tout le monde se demande si la marque au cheval cabré est capable de convaincre les clients de la pertinence d’une voiture familiale sportive dépourvue d’un moteur thermique, alors que Lamborghini a décidé d’annuler ses projets sur cette technologie pour l’instant et que Porsche a dû réorienter sa stratégie en gardant plus longtemps que prévu les moteurs thermiques au sein de sa gamme.

Un prix vraiment élitiste

Et d’après les journalistes, donc, Ferrari va mettre la barre très haut pour cette Luce 100 % électrique : son prix se base se situera « autour des 550 000€ » d’après des sources « proches du dossier ». Le chiffre impressionne puisqu’il se situe au-dessus du prix du SUV Purosangue (390 000€ avant options), celui de la très belle 12cilindri (390 000€ aussi) ou même de la très véloce 849 Testarossa (450 000€). Même la limousine Rolls-Royce Phantom n’est pas aussi élitiste ! Au-dessus de ce genre de prix, on ne trouve que des modèles spéciaux en série ultra-limitée et les supercars les plus rares de la planète.

On ne connaît pas encore le rythme de production prévue mais c’est une stratégie vraiment audacieuse de la part de Ferrari, qui va ainsi vendre le véhicule électrique de grande série le plus cher de la planète : rappelons qu’une Rolls-Royce Spectre, même dans sa version Black Badge, ne dépasse pas les 459 000€ en prix catalogue.

Rendez-vous le mois prochain

La Ferrari Luce, dont on connaît le design des principales pièces de l’habitacle depuis quelques semaines, sera officiellement dévoilée dans le courant du mois de mai. Pour rappel, elle développera plus de 1000 chevaux en puissance maximale cumulée et possèdera quatre moteurs (un pour chaque roue) avec une énorme batterie de 122 kWh de capacité et une masse de 2,3 tonnes sur la balance.

Comme on a pu le voir dans des photos espions d’un modèle camouflé, elle devrait prendre la forme d’une berline un peu « crossover », sans doute dans le même esprit que le Purosangue.